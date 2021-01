Noizay : pour les vœux, elles envoient 600 lettres manuscrites aux habitants du village

Qui a dit que la tradition des vœux écrits avait disparu ? En tout cas, ce n'est pas le cas à Noizay, petite commune près d'Amboise (Indre-et-Loire). Deux habitantes ont eu l'idée d'envoyer 600 lettres de vœux manuscrites dans les boîtes aux lettres des habitants.

On s'est dit qu'on venait de passer une année 2020 difficile, donc on a eu envie de partager un peu de bonne humeur.

"On s'est dit qu'on venait de passer une année 2020 difficile, donc on a eu envie de partager un peu de bonne humeur. Ça nous aurait plu de recevoir de type de lettre, donc on s'est dit que ça pourrait plaire à d'autres personnes. On a eu l'idée le 28 novembre, on a fini de les écrire le 20 décembre. 300 lettres chacune !", expliquent les autrices qui souhaitent garder l'anonymat. "C'est une action totalement désintéressée, que ce soit au niveau commercial ou politique, il n'y a rien derrière. La bonne humeur n'a pas de visage !" affirment-elles.

Dans ces lettres, des extraits de poésies, des citations d'écrivains comme Rabelais, ou des textes de chanson, Jacques Brel ou même Jean-Jacques Goldman. Chaque lettre possède son propre message bienveillant. "Ça me touche... J'ai un passage difficile en ce moment, raconte Johnny, mais quand j'ai reçu ça, ça m'a fait très plaisir !"

Johnny qui - comme les autres destinataires - peut répondre aux deux bonnes âmes puisqu'une adresse mail anonymisée est inscrite en bas de chaque lettre. Les autrices disent avoir reçu une trentaine de messages : beaucoup de remerciements et même des invitations à boire le café. L'année 2021 commence donc au mieux à Noizay et fait un peu oublier les tumultes de 2020.