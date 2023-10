Nolann, 16 ans, récompensé par la mairie de Saint-Brévin pour avoir sauvé ses amis de la noyade

Les faits remontent au jeudi 28 septembre, sur la plage de Saint-Brévin. Nolann, jeune homme de 16 ans, voit deux de ses amis partis se baigner appeler à l'aide. Emportés par le courant, ils peinent en effet à regagner le rivage. Nolann, qui est un sportif passionné de natation, décide alors de leur venir en aide.

L'adolescent, actuellement en première année de CAP peintre en bâtiment, parvient à sauver ses deux amis de la noyade. D'où la lettre de remerciements envoyée par la mairie de Saint-Brévin à sa famille, originaire de Missillac, afin de la féliciter pour son "acte héroïque".

"Ce geste courageux t'honore et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants"

Nolwenn, la maire de Nolann, est très fière du geste accompli par son fils. Et de la reconnaissance qui lui est accordée. "Nolann est passé par des périodes très compliquées, confie-t-elle. Pendant des années, on s'est battus pour faire reconnaitre le statut de personne handicapée à notre fils. Aujourd'hui, quelque part, c'est une belle revanche pour lui. Il est fier et il peut l'être".

Depuis une semaine, l'adolescent, hyperactif et passionné de sport, natation comme basket, n'hésite pas à raconter son acte de bravoure. Et à montrer, comme le résume si bien sa mère, "qu'il est capable comme tout le monde. Il est fier, et il peut l'être".