Non, il n'y a pas de monstre dans l'étang de Berre !

L'histoire était belle, à pouvoir vous entraîner dans de longues discussions le soir, ou des promenades attentives au bord de l'étang de berre pour essayer de distinguer un animal inconnu... Mais non, il n'y a pas de monstre "du Loch Berre", pour faire écho à la légende du monstre du Loch Ness.

Les interrogations et les témoignages se sont succédés dans plusieurs médias depuis 24 heures : un habitant de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) a vu "une créature étrange et non identifiée de plusieurs mètres de long" alors qu'il faisait de planche à voile sur l'étang de Berre mercredi dernier (27 septembre). "Ni un poisson, ni un amphibien" ... mais bien "un gros truc" à quelques mètres de sa planche témoigne même le Vitrollais dans le journal La Provence .

"Monstre y es-tu ?"

Il s'agit en fait d**'un projet culturel**, intitulé poétiquement "Monstre y es-tu ?" et porté notamment par des jeunes collégiens du pourtour de l'étang de Berre et le groupe Karwan, un porteur de projets culturels.

Une organisatrice de l'évènement explique à France Bleu Provence qu'il s'agit d'une "fable écologique qui entend révéler l'existence d'un monstre dans l'étang", pour sensibiliser les enfants, et tous les habitants aux questions écologiques et à la protection d'un "écosystème fragile".

Pendant plusieurs mois, les jeunes imaginent donc les apparitions du monstre, diffusent des images et assurent leur relai sur les réseaux sociaux et dans des média partenaires (dont ne fait pas partie France Bleu Provence). Des "hashtags" spécifiques ont été créés sur les réseaux sociaux comme par exemple #beb pour bête de l'étang de Berre ou encore #lochberre. Selon les organisateurs du projet, des journalistes vont ensuite décrypter cette fake news avec des jeunes. une séance est par exemple prévue sur "l'analyse cu ciblage de l'information selon le profil du destinataire".

Une nouvelle sera également écrite sur l'aventure, à partir de "l'enquête" menée par les enfants.

La mairie de Vitrolles joue le jeu

La ville de Vitrolles a elle même joué le jeu en diffusant un vrai-faux communiqué surprenant intitulé "Témoignage d'une apparition mystérieuse dans l'étang", en appellant même à d'autres témoignages.

Le "dénouement de l'intrigue" est prévu pour juin 2024.

Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de monstre (en tous cas, nous on ne l'a pas vu ! ). Reste un projet culturel ambitieux, pour nous faire rêver et un peu nous surprendre autour de l'étang de Berre.