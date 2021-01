Contrairement à la rumeur, il n'y a pas eu d'avalanche au col de la Faucille entre l'Ain et le Jura, dimanche 24 janvier 2021. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir à cette image partagée sur la page "Météo Franc-comtoise". En réalité, les secours étaient sur place par erreur.

Fake news : non, il n'y a pas eu d'avalanche au col de la Faucille dimanche dans le Haut-Jura

Dimanche 24 janvier 2021, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, selon laquelle une avalanche aurait eu lieu au col de la Faucille dans le Haut-Jura. Vous avez été nombreux à réagir à cette publication, vers 18h30 sur le compte Météo Franc-comtoise. L'information, écrite au conditionnel, s'est avérée fausse : des secours avaient bien été envoyés sur le secteur, mais il n'y a pas eu d'avalanche. Selon les gendarmes, cela fait suite à une erreur de compréhension de l'opérateur du 18.

Une publication avec image, partagée de nombreuses fois

Une première publication publiée à 18h30 sur la page Météo Franc-comtoise indiquait ceci : "une avalanche aurait eu lieu au col de la Faucille dans le Haut-Jura. Selon les premières infos la station a été évacuée en toute fin de journée et des skieurs seraient recherchés."

Sur Facebook, vous avez été plus de 737 à partager cette publication, 1.000 à y réagir. En photographie, on y voit effectivement un hélicoptère et des secouristes dans la neige à côté des remontées mécaniques :

Les secours sur place suite à une erreur de compréhension de l'opérateur

Selon le peloton de gendarmerie de Gex qui gère les interventions sur ce secteur, il y a bien eu une intervention ce dimanche soir, par erreur.

Deux hélicoptères ont été envoyés sur place, après une erreur de compréhension de l'opérateur du 18. Au numéro d'urgence des sapeurs-pompiers, l'opérateur aurait entendu l'alerte "avalanche à Colomby de Gex," avant de déclencher les secours. Selon les gendarmes, l'appel concernait en réalité une avalanche en Savoie, dans un secteur d'"une même consonance phonique."

Il est donc possible que ces images aient été prises au niveau de la station de ski, qui est d'ailleurs fermée en ce moment à cause du coronavirus, mais il n'y avait en réalité pas d'avalanche.

Comment l'information s'est diffusée ?

Ilyes Ghouil, le responsable de cette page a reçu ces images d'internautes. Ces derniers disaient s'être promenés sur le col, avoir été "évacués" du secteur par des gendarmes à cause d'une avalanche et avoir vu des hélicoptères.

Ilyes a donc diffusé l'information, en utilisant bien le conditionnel. Une heure après, il a mis à jour sa publication: "il s’agirait enfaite d’une alerte avalanche qui aurait nécessité le déplacement d’hélicoptères pour sécuriser la zone. Pas d’avalanche « prouvée » pour l’heure." En commentaire, un de ses abonnés disant travailler sur la station ajoute qu'il n'y a pas eu d'évacuation de la station.

De notre côté à France Bleu Besançon, nous avons vu cette publication dimanche soir. Nous avons donc contacté nos sources : les gendarmes et les pompiers du Jura ainsi que de l'Ain, pour vérifier l'information. Il n'y avait pas d'intervention sur une avalanche dans le secteur. Lundi matin, les gérants de la station ont confirmé qu'il n'y a pas eu d'évacuation ce dimanche.

Le responsable de la page "Météo Franc-comtoise" rappelle que son but est de partager les photos et informations qu'envoient les abonnés et d'alerter en cas de suspicions.

Il faut rester tout de même vigilant face aux risques d'avalanches, il y a eu deux morts dimanche 24 janvier 2021 en Savoie. Cela peut arriver même en Franche Comté : en février 99, une coulée de neige avait causé la mort d'une jeune fille originaire de Montlebon sur une piste balisée de la station de Métabief, à l'arrivée du télésiège de Piquemiette.