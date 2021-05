Lors d'un concours d'anecdotes, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenté de faire croire aux deux youtubeurs McFly et Carlito que la star allait quitter le PSG pour s'engager chez le grand rival, l'Olympique de Marseille. Faux a lui-même répondu l'international français.

Non, Kylian Mbappé ne signera pas à l'OM !

© McFly et Carlito

Les deux youtubeurs McFly et Carlito face à Emmanuel Macron lors d'un "concours d'annecdotes" à l'Élysée.

C'est une fausse rumeur qui peut faire sourire ou agacer tout fan de foot. Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille ? C'est ce qu'a tenté de faire croire le président de la République lui-même, lors d'une séquence - assez spéciale. Une séquence filmée et dont la vidéo a été publiée, ce dimanche, sur YouTube.

Pour remercier les deux influenceurs McFly et Carlito d'avoir défendu les gestes barrières il y a quelques semaines, le chef de l'État leur avait promis de les inviter. Cela a donc été chose faite. Le duo de youtubeurs s'est rendu à l'Élysée pour faire un "concours d’anecdotes".

"Impossible, c'est pas notre ADN!"

Le principe. Si l’anecdote est vraie : un point pour Emmanuel Macron. Si elle est fausse : un point pour ses invités qui n'ont donc pas cru à l'arrivée de la star du PSG à Marseille. Le chef de l'État a donc décroché son téléphone pour laisser le principal intéressé répondre :

"Impossible ! s'est amusé l'international français. Oui, impossible d'aller à Marseille ! C'est pas dans notre ADN !". "Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian", s'est empressé de le couper le président de la République, supporter de l'Olympique de Marseille.

Des gages pour le chef de l'État et les youtubeurs

La rumeur est donc mort-née. Dans ce concours d'anecdotes, Emmanuel Macron, mené 3 à 0 a fait une belle "remontada". Score final : 4 partout et des gages pour tout le monde.

Le locataire de l'Élysée s'est engagé, lors d'une prise de parole officielle, à mettre derrière lui les photos de McFly et Carlito. Les deux youtubeurs, eux, devront monter à bord d'un avion de la patrouille de France, lors des cérémonies du 14 juillet.