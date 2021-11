Non, vous ne rêvez pas, il y a bien un homme en équilibre sous le pont transbordeur de Rochefort

Ce vendredi et ce samedi 13 novembre, des équilibristes vont traverser la Charente à plus de 40 mètres de hauteur sur une sangle d'un peu plus de deux centimètres de largeur. Cette pratique sportive s'appelle la Slackline, de plus en plus répandue en France.

Le pont transbordeur entre Rochefort et Echillais avec un homme en équilibre sur une sangle de deux centimètres et demi de largeur

Certes, depuis la rénovation du pont transbordeur qui enjambe la Charente, il y a, depuis plusieurs mois une façon plus confortable de traverser le fleuve, grâce à la nacelle. Mais ce vendredi 12 novembre et demain samedi, à 15 heures, des jeunes ont choisi une façon un peu plus originale de passer de Rochefort à Echillais. Pour la plupart originaires du Lot, de l'association "Slack a Lot", une vingtaine de jeunes vont traverser la Charente, une dizaine aujourd'hui, une autre dizaine demain sur une sangle d'un peu plus de deux centimètres de largeur. Elle est déjà tendue depuis le 11 novembre pour les premiers essais. France Bleu La Rochelle y était.

Pont transbordeur enjambant la Charente entre Echillais et Rochefort. © Radio France - Gérald Paris

Ce n'est pas du funambulisme, mais cela s'en approche

La discipline sportive s'appelle la "Slackline". Il ne s'agit pas de funambulisme, mais cela s'en approche. Pas de câble en acier, mais une sangle en polyester d'un peu plus de deux centimètres de largeur, et pas de balancier pour tenir l'équilibre. L'association "Slack a Lot" en provenance du Lot a déjà tendu des sangles de ce genre un peu partout en France. Pour Mathilde Bernard la porteuse du projet de l'association, "On a déjà traversé des ponts, à Cahors, on est est à la recherche d'esthétisme. avoir un pont de vue hors norme." Mathilde qui aujourd'hui vit à Paris, mais a réalisé ses études à La Rochelle, avait depuis longtemps cette idée de franchir la Charente de cette manière. Le projet s'est monté petit à petit pour se concrétiser sur ces deux jours.

Equilibriste sous le pont transbordeur de Rochefort © Radio France - Gérald Paris

15 minutes de Slackline à cette hauteur, tu es fatiguée comme après une journée entière de sport

En terme de sécurité, pas question bien sûr de chuter dans la Charente à plus de 40 mètres de hauteur. Une ligne de vie est reliée à la sangle. Mais pour Sidonie 23 ans, "le plus dur c'est de remonter dessus après. En fait, au bout de 15 ou 20 minutes de Slackline à cette hauteur, tu es crevé comme si tu avais fait du sport toute la journée."

Entraînement au dessus de la Charente ce jeudi 11 novembre © Radio France - Gérald Paris

Les passants qui assistent aux entraînements sont ébahis. Pour Christine, venue spécialement de La Rochelle, "C'est génial ! je trouve çà beau aussi quelque part." Michel lui, un des riverains observe avec intérêt, mais pas question de le faire grimper " Ah non, non, non, j'ai le vertige ! "

Un jour peut-être l'association tendra une sangle entre les deux tours de La Rochelle.

C'est en tout cas le projet de Sidonie, qui s'y verrait bien. En attendant, en plus de ces traversées de 45 minutes ce 12 et 13 novembre, des initiations au sol pour les petits et les grands sont prévues, à 11 heures et 15 heures 30 ce samedi, sur la rive de Rochefort.

Sangle tendue entre deux arbres à Echillais au pied du pont transbordeur. © Radio France - Gérad Paris