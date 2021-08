Après sa découverte sur Mars, la Nontronite a le droit à son gâteau

On vous en parlait il y a quelques mois sur France Bleu Périgord : la roche nontronite a été identifiée sur la planète Mars par des scientifiques américains de la NASA. Pour célébrer cette incroyable découverte sur la planète rouge, la mairie de Nontron a lancé un défi aux trois pâtisseries de la ville Les Caprices d'Antan, les Délices de Margaux et la boulangerie Wenclik : rendre hommage à ce patrimoine nontronnais en créant un dessert.

Un défi lancé par la mairie

Il y a quelques semaines, la mairie de Nontron a réuni les trois pâtisseries de la ville. Elle leur a confié une mission : créer un gâteau hommage à la nontronite après la découverte de cette roche sur la planète Mars. Les pâtissiers ont chacun crée un dessert de leur côté puis les ont proposé à la municipalité. Dans l'impossibilité de choisir le meilleur, la mairie leur a donc demandé de fusionner leur trois gâteaux pour en confectionner un seul, la Nontronite. Ce nouveau gâteau est en vente depuis le 24 juillet à 3,10 euros.

La Nontronite est "la nouvelle spécialité nontronnaise" © Radio France - Flavien Groyer

Un travail d'équipe

La Nontronite est une boule bien ronde, orangée, rose ou rouge (cela dépend des pâtisseries), posée sur un petit biscuit au riz soufflé "avec le petit baba à l'intérieur imbibé au sirop fruité avec une mousse de fruits tropicaux : ananas, mangue, passion et citron vert" explique Laurence Wenclik, l'une des créatrices. "Le biscuit de riz soufflé est mélangé à du chocolat au lait fondu et des pralinés" poursuit Laurent Laleu, patron des Délices de Margaux. "Le riz soufflé c'est les Délices de Margaux, la mousse c'est les Caprices d'Antan et nous c'est le décor" ajoute Laurence Wenclik.

Un succès

"Nous sommes tous débordés" assure Laurence Wenclik après plusieurs jours de vente. "On en vend une soixantaine par jour. On en faisait pas assez au départ, nous avons recommandé des moules. Tout le monde en veut, on a même pas le temps de les mettre que c'est déjà parti". Chez les Caprices d'Antan, les 30 gâteaux installés dans la vitrine par Céline, la patronne, ont disparu en une matinée :"On a un peu du mal à suivre" s'amuse-t-elle. Elle poursuit : "Il y a un effet de curiosité et puis c'est esthétique et bon !". Ce n'est pas ce Nontronnais qui dira le contraire. Il repart des Délices de Margaux avec le dessert pour la deuxième fois : "C'est super bon, pas bourratif, ça coule tout seul. Ma maman qui a 84 ans adore !". Ils pourront en déguster tant qu'ils veulent : la Nontronite est appelée à durer.