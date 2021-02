Nord-Côte-d'Or : comment les lentilles de la famille Ollin séduisent des grands chefs de toute la France

C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs de Sainte-Colombe (Côte-d'Or), près de Châtillon-sur-Seine, qui séduit de nombreux chefs étoilés à travers la France. La famille Ollin du GAEC du Lavoir produit (notamment) des lentilles en misant sur une qualité irréprochable.

Une technique de semis révolutionnaire

Plus bios que bios elles sont semées dans un couvert végétal associant plusieurs plantes et sans retourner la terre. "Nos lentilles c'est comme un grand vin" explique Jean-Patrice Ollin, l'un des gérants du GAEC. "On a un système particulier de semis, on sème en direct dans des couverts permanents, on associe pleins de plantes entre elles. Ces plantes évoluent en symbiose ce qui donne des saveurs uniques la graine qu'on produit" explique-t-il.

Des terres à faibles potentiels

Passée en bio en 2015 cette famille d'agriculteurs a réussit à valoriser "des terres à faibles potentiels", des terres qui "se prêtent bien à la lentilles" explique encore Jean-Patrice Ollin. L'exploitant dit que son père et son grand-père produisait d'ailleurs déjà de la lentille depuis longtemps.

"Un produit haut de gamme"

"On s'est dit 'on est en bio (...) on va faire un produit haut de gamme' que nous diffusons aujourd'hui vers les chefs étoilés. On a créé un atelier spécifique, du triage à l'ensachage rien n'est sous-traité. On maîtrise tout de A à Z" confesse plein de fierté Jean-Patrice Ollin. Un atelier à lentilles qui a demandé un investissement de 150 000 euros !

Jean-Patrice Ollin en compagnie du chef étoilé du Château de Courban près de Montigny-sur-Aube dans le Nord Côte-d'Or - DR

Vivement la réouverture des restaurants

Aujourd'hui, même si les temps sont incertains avec la fermeture des restaurants en raison de la pandémie de Covid-19, la famille Ollin est fière de fournir en lentilles une douzaine de toques étoilées à travers la France. Parmi elles figure bien sûr le chef du château de Courban Takashi Kinoshita mais on trouve également d'autres grands cuisiniers à travers la France, à l'image de ceux de la maison Troisgros à Roanne près de Lyon, Nicolas Isnard de "L'Auberge de la Charme" à Prenois ou encore William Frachot chef deux étoiles du "Chapeau Rouge"à Dijon.