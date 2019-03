Nord Côte-d'Or : L'incroyable succès d'un cabaret monté par des amateurs

Châtillon-sur-Seine, France

Ils sont profs, instits, coiffeurs ou encore pharmaciens... Passionnés de danse et de comédie ces 10 amis qui vivent et travaillent à Châtillon-sur-Seine et alentours ont décidé en novembre 2017 de créer un cabaret et de proposer au public des repas-spectacles! C'est comme ça qu'est né "L'Ainsi Danse". Danses, sketchs, animations, bons repas, la saison 1 est un énorme succès. La preuve : depuis septembre 2018 il y a un show par mois et chacun affiche complet jusqu'au mois de juin 2019.

Un vrai spectacle

Les spectacles sont donnés devant 135 personnes dans la salle des fêtes de Pothières -à 10 km au Nord de Châtillon- avec des moyens quasiment professionnels. Les costumes sont achetés à Paris ou bien récupérés via internet auprès de troupes professionnelles. Stéphane Aubry, 42 ans, est pharmacien à Châtillon-sur-Seine mais également danseur et président de l'association "L'Ainsi Danse". "Nous proposons un vrai spectacle qui démarre à 20h30 jusqu'à 23h30 avec une vingtaine de tableaux qui sont présentés au public pour accompagner le repas".

Des sketchs, des chorégraphies et même du French cancan

Un spectacle qui recèle de nombreuses surprises. "Des sketchs, des chorégraphies, un petit peu de music-hall, des variétés et nous faisons aussi des reprises des Bodins. C'est un esprit bon enfant, sans prétention mais qui plait bien au public". Un spectacle parfois digne du Moulin Rouge! Cécile Aubry, 38 ans, est l'épouse de Stéphane elle est également danseuse et metteuse en scène. "Cette année nous proposons effectivement le French cancan, le traditionnel, nous portons des tenues similaires même si on lève la jambe un peu moins haut que les danseuses du Moulin Rouge on s'amuse tout autant!"

"C'est tellement bien que j'y suis allée deux fois" explique Françoise

Parmi les spectateurs certains sont devenus fans comme Françoise Geoffroy retraitée des impôts qui a vu le spectacle deux fois! "Moi qui adore les spectacles je me suis aussitôt inscrite avec une amie. Nous y sommes allées la première fois au mois de septembre, nous l'avons trouvé tellement magnifique, que j'ai décidé d'y revenir le 12 janvier en compagnie de 40 membres de ma famille!"

Tous les spectacles affichent complets

"L'Ainsi Danse" ce sont sept danseurs et deux comédiens amateurs et une quinzaine de bénévoles qui aident au maquillage, servent à table, s'occupent de la buvette ou font les levers et les baisser de rideau. Les menus sont réalisés par le restaurant "Les Templiers" de Coulmier-le-Sec. Prochains spectacles, tous complets, les samedis 6 avril, samedi 11 mai et samedi 15 juin 2019.

Mais il y aura une saison 2 pour "L'Ainsi Danse"

L'ouverture des réservations de la saison 2 est prévue pour le 1er avril 2019. Les futures dates devaient être annoncées le 21 mars dans une courte vidéo humoristique sur FaceBook. Infos et réservations au 06 80 92 93 53 ou celiste21@outlook.fr. Coût de la soirée une trentaine d'euros pour le spectacle et le repas.

