Nord : il y a un demi-siècle, Villeneuve d’Ascq sortait de terre

Le concept était novateur à l'époque : le 25 février 1970, Villeneuve-d'Ascq voyait officiellement le jour. Une ville nouvelle pensée pour accueillir des jeunes et pour absorber une démographie galopante.

"Il était une fois une ville nouvelle…" Cinquante ans après avoir participé à la création de la ville nouvelle dans le quartier Triolo, Jean-Luc Simon se souvient de l’émulation autour du projet. "On avait une population très jeune, les baby-boomers", explique l’un des coordinateurs du projet d’établissement public EPALE.

Mélanger les plus aisés avec les plus modestes

La ville nouvelle est le résultat de la fusion de trois communes : Annapes, Flers et Ascq. "Elle devait s’appeler Villeneuve en Flandres", explique Jean-Luc Simon. Le nom retenu sera finalement Villeneuve-d’Ascq, en mémoire du massacre perpétré par les nazis en 1944.

Toutes les noms de rues avaient la première lettre correspondant au quartier : Triolo, c’était T. Jean-Luc Simon, membre de l’EPALE jusque 1981

"C’est exemplaire du rêve d’urbaniste de la ville nouvelle, s’exclame celui qui a vu les premières maisons sortir de terre. On est à trente mètres d’une maison individuelle et à quatre-vingt mètre d’un logement collectif". Les plans de la ville ont été pensés de telle sorte que les familles les plus aisées vivent avec les plus modestes.

« On n’avait plus besoin d’aller à Lille »

Depuis sa création il y a cinquante ans, la ville nouvelle a accueilli de nombreuses entreprises, dont la centrale d’achats Auchan. Le centre commercial V2 a vu le jour dès 1977. "On avait tout à proximité et on n’avait même plus besoin d’aller à Lille", raconte Marie-France, une habitante qui s’est installée il y a vingt-six ans. Elle avait alors quitté Roubaix pour Villeneuve d’Ascq.