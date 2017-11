Nord : la mystérieuse disparition des boîtes aux lettres de La Poste

En 3 mois, 10 boîtes aux lettres publiques ont été volées dans 8 communes différentes des environs de Lille. La Poste a déposé plainte et ne s'explique pas ce geste.

Tout a commencé le 25 septembre, dans les Weppes, au sud-ouest de Lille. Une première boîte aux lettres jaune a été volée. D'autres vont connaître le même sort les semaines suivantes dans un rayon de 20 kilomètres (La Bassée, Salomé, Wavrin, Sainghin en Weppes) et même au-delà (Lesquin, Fretin, Tressin). La dernière en date a été découverte en fin de semaine dernière, à Marchienne.

La boîte aux lettres volée était installée sur la façade en briques (à la place du rectangle gris) © Radio France - Stéphane Barbereau

Les boîtes aux lettres disparues étaient pour la plupart accrochées à des façades de maison, quelques unes sur un pied. Le ou les voleurs ont donc dû s'employer pour enlever ces boîtes jaunes selon Laurence Nourtier, responsable de la plateforme de La Poste à Villeneuve d'Ascq :

Il faut les déboulonner, elles sont en fonte donc elles pèsent un certain poids

À La Poste, on précise qu'un vol de boîte aux lettres était signalé dans la région en moyenne une fois par an. On a donc du mal à comprendre les motivations du ou des voleurs. Les boîtes en fonte sont-elles fondues pour revendre ensuite le métal à l'instar des vols de cuivre plus courants mais aussi plus lucratifs ? Les habitants, comme Stéphanie, voisine d'une boîte aux lettres volée à Salomé, près de La Bassée, a sa petite idée :

C'est soit un collectionneur, soit quelqu'un intéressé par l'argent. Il y a des gens qui mettent de l'argent dans des enveloppes ou qui signent des chèques sans ordre

La Poste est incapable pour l'instant de chiffrer le préjudice. Elle précise simplement que les boîtes jaunes volées seront toutes remplacées dans les prochaines semaines.