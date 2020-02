Nord : Un concours de "ventriglisse" se termine à l'hôpital pour des participants à un séminaire d'entreprise

Lille, France

Une quarantaine de personnes participaient à un séminaire d'entreprise costumé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 4h du matin, 6 personnes, déguisés en Power Rangers, cette série télé japonaise des années 90, décident de pimenter la soirée en lançant un concours de "ventriglisse". C'est un jeu qui consiste à se jeter de tout son long sur des tapis mouillés et savonneux et de glisser le plus loin possible.

Des brûlures aux parties génitales

Ils disposent donc à terre les tapis, y répandent dessus du liquide vaisselle qu'ils sont allés chercher en cuisine et se lancent avec leur costume dans ce sympathique concours. Mais c'est un cocktail détonnant qui va leur causer des brûlures : le costume + le frottement + l'eau savonneuse ont provoqué des brûlures légères au niveau des parties génitales pour 5 personnes. Il s'agit de jeunes salariés, âgés d'une vingtaine d'années, 4 hommes et une femme. Ils ont été pris en charge par les pompiers, transportés par précaution, compte tenu de la localisation sensible des blessures, au service des grands brûlés de Lille.