Nord : Un serval capturé sur un balcon, 3 personnes interpelées

On ne compte plus le nombre de ces félins originaires d'Afrique découverts chez des particuliers dans la région. Mercredi, la police est intervenue dans un appartement situé dans une résidence neuve du centre-ville. Les fonctionnaires retrouvent l'animal dans une cage, le capturent et interpellent 3 personnes.

Félin popularisé par des influenceurs

Les personnes détenant ce type d'animal risquent jusqu'à 3 ans de prison et 150 000€ d'amende. Pourquoi prennent -elles de tels risques au-delà de celui d'être mordu par ce gros chat sauvage aux réactions imprévisibles avec la capacité de bondir à 2 mètres de haut ? Parce que la valeur de l'animal à la revente va de 5 000€ à 10 000€. En juillet 2022, un agent de l'office français de la biodiversité expliquait sur France Bleu Nord que le serval pointait du doigt le rôle joué par des personnalités, des influenceurs du monde de la mode et du sport qui s'affichaient sur les réseaux sociaux avec un serval.