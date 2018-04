Dès le 1er juin prochain, les Dieppois vont expérimenter la conduite à gauche. La municipalité a décidé d'instaurer cette mesure estivale qui vise à attirer une clientèle britannique plus nombreuse.

L'idée est née dans un pub de Newhaven raconte le maire communiste de Dieppe Nicolas Langlois :

"L'été dernier j'ai rencontré le leader travailliste Jeremy Corbyn, en présence de notre député Sébastien Jumel, et il nous a dit quand on vient chez vous c'est compliqué quand on change de voie à droite on s'y perd, vous êtes pas cap de rouler à gauche."