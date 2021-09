Normandie : la coupe mulet va t'elle faire son grand retour ?

La coupe mulet est-elle en train de faire son grand retour, par la petite porte ? Iconiques des années 70, popularisés par David Bowie, Paul Mc Cartney, ou encore, un peu plus tard, par Richard Dean Anderson, et son personnage Mac Gyver, les cheveux longs derrière et courts devant, sont peu à peu devenus ringards, pour ne pas dire "beaufs". Mais depuis quelques mois, la demande se fait plus forte dans les salons de coiffure seinomarins.

"J'ai cinq femmes et deux hommes, en mulet", raconte Katy, du salon l'atelier à Rouen. "Ils me demandent vraiment une coupe particulière à leur style, à leurs cheveux". La coupe mulet des années 70 n'a plus grand chose à voir celle d'aujourd'hui, "plus stylée, plus mode". Dans son salon, la jeune femme est la seule à faire ces coupes, "ça m'éclate, c'est vachement fun, je trouve cela chouette d'avoir quelque chose qui change un peu. Ca fait vraiment moins d'un an que la coupe est de retour."

Chaque coupe mulet a son style. "Les femmes ce sera juste sur les côtés, avec une frange qui retombe en couverture, et très long sur le cou. Des fois c'est frisé, ou lisse, ou les deux à la fois. Les hommes, c'est souvent un dégradé progressif, sur toute la tête. Pas aussi long dans la nuque qu'avant et pas aussi court sur le plateau qu'avant", poursuit Katy.

Se différencier de la culture dominante

Ce retour de la coupe mulet a sans doute plusieurs explications, pour Baptiste Cléret, enseignant à l'IAE de Rouen, et devenu, un peu malgré-lui, spécialiste de la pratique. "En portant cette coupe mulet, je veux me différencier de la culture dominante", estime le chercheur en marketing et consommation, auteur d'une thèse sur la Tecktonik. "Il y a une deuxième explication, c'est le fait que la coupe mulet n'est pas forcément genrée. Cela correspond bien à la société d'aujourd'hui, où l'on va avoir des frontières de plus en plus poreuses entre le masculin et le féminin, c'est peut-être pour cela que la coupe mulet plaît aujourd'hui."

Alors pourquoi maintenant ? Car avant tout, la coupe mulet a, comme de nombreuses autres pratiques culturelles ou sociales, un fonctionnement cyclique. "Elle est née dans les années 60-70, popularisée par Rod Steewart ou David Bowie", rappelle Baptiste Cleret. "C'est une coupe ensuite qui a beaucoup été arborée par des joueurs de football, comme Tony Vairelles, qui a été l'image d'Epinal de la coupe mulet dans les années 90. Cela lui a donné une image très populaire et pas forcément très positive. Elle a disparu, puis il y a ensuite cette résurgence avec le phénomène Tecktonik, dans les années 2007-2008. Elle a re-disparue, avant aujourd'hui Rihanna, Demon Albarn et certains défilés de mode."

La coupe mulet a d'ailleurs été à l'honneur, samedi dernier en Creuse, à l'occasion du championnat d'Europe, à Chéniers, avec un nombre d'entrées limité à 500 personnes munies d'un pass sanitaire