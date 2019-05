Nort-sur-Erdre: un hologramme accueille le public de la piscine

Nort-sur-Erdre, France

Dans le hall d'accueil de la piscine, sur un écran, on aperçoit Ludiboo, un adorable castor, mascotte de Récréa, la société qui gère le centre aquatique. Juste devant se trouve une tablette numérique et dès que l'on clique dessus l'hologramme s'anime et parle aux visiteurs. Ludiboo détaille les activités proposées pour les enfants, pour les adultes. Il rappelle aussi les consignes d'hygiène quand on arrive à la piscine. En revanche, il n'est pas totalement interactif car il ne répond par aux questions.

Pas destiné à remplacer le personnel de l'accueil

Même si Ludiboo séduit, la directrice de l'établissement Emilie Rochais n'envisage en aucun cas de supprimer du personnel à l'accueil de la piscine. C'est un plus en matière de communication. Cela peut permettre d'éviter de faire la queue en cas d'affluence si l'on souhaite uniquement un renseignement sur des activités, des horaires ou des tarifs.

L'hologramme a été mis au point par une société de la Roche-sur -Yon Gustav by Cocktail. D'un coût de 20 000 euros, le projet d'innovation est entièrement financé par la Région.