Un ciel tout bleu et un mercure très haut. Après le temps incertain et les nombreux orages du printemps, la période estivale démarre sur les chapeaux de roues. A Dijon toute la semaine on va flirter avec les 30 degrés. Un véto Dijonnais prodigue ses conseils pour prendre soin de vos chiens.

Alors que les vacances d'été vont bientôt débuter et qu'il fait déjà chaud, Christophe Dufour, un vétérinaire Dijonnais publie quelques conseils sur FaceBook. Ils concernent vos animaux domestiques et en particulier vos chiens. Si vous partez à la mer cet été il vous recommande -comme vous le feriez avec vos enfants ou avec vos grands-parents- d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Si vous le pouvez, par exemple, n'allez pas à la plage entre 12 heures et 16 heures.

Le docteur Christophe Dufour, vétérinaire à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur l'infographie en ligne, un document que le professionnel de santé a récupéré auprès d'un laboratoire, il est également recommandé de badigeonner certains chiens de... crème solaire. Un baume "spécial chiens" qu'il convient d'appliquer toutes les 2 heures. C'est valable pour certaines races de chiens à poils ras comme les dogues Argentins par exemple!

Voici le document que l'on peut voir sur le FaceBook de la clinique vétérinaire - FaceBook

Le docteur Dufour et Marine son assistante © Radio France - Thomas Nougaillon

Enfin il convient également d'être très prudent avec l'eau salée qui bue en excès peut entraîner des troubles digestifs ou nerveux. Plus globalement il faut se méfier des "coups de chaud". Un conseil également valable, d'ailleurs, si vous restez à Dijon cet été détaille Christophe Dufour. "Les chiens sont très sensibles aux coups de chaleur, parce qu'ils n'ont pas la capacité de réguler leur température aussi facilement que nous. Nous autres, comme les chevaux, nous transpirons. Les chiens eux transpirent très peu, par les coussinets". Parmi les recommandations données par Christophe Dufour: "il faut mouiller le pelage des chiens très régulièrement".

Le chien "Bond" © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais certains propriétaires de chiens ont aussi leurs petits trucs pour éviter les coups de chauds. Comme Catherine propriétaire de "Uno" un Jack Russel de 14 ans 1/2. "Je ne le sors pas au moment des pics de chaleur, j'attend plutôt le soir quand il fait un peu plus frais, comme il est âgé, je prends quelques précautions pour préserver son coeur" explique cette Dijonnaise croisée avenue Eiffel.

Flavie et sa maman ont leur technique à elle pour éviter les coups de chaud: Teddy leur bigle se baigne tous les jours dans l'Ouche © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans les animaleries depuis quelques années, moyennant une vingtaine d'euros, on peut se procurer du matériel pour rafraîchir les chiens: des balles glacées et des tapis réfrigérants. Grégoire est vendeur animalier au Botanic de Quetigny. "Les tapis réfrigérants vous n'avez même pas à les mettre au réfrigérateur -explique le vendeur- à l'intérieur il y a un gel non toxique qui permet de maintenir l'animal quelques degrés au dessous de la température ambiante. Après on a les fameuses balles givrées. Vous les trempez dans l'eau, vous les mettez au congélateur et vous la donnez au chien. En période estivale c'est l'idéal!"

Grégoire vend des tapis réfrigérants et des balles glacées: "c'est idéal en période estivale" commente le jeune homme © Radio France - Thomas Nougaillon

Christophe Dufour notre vétérinaire valide ces pistes "réfrigérées" de même que les piscines pour chiens que vendent certains magasins. "Ce sont des accessoires très amusants, qui vont dans le bon sens, celui de rafraîchir les animaux. Ils me semblent ludiques et efficaces!" En revanche Christophe Dufour vous déconseille -comme pour vos enfants en bas âge- de laisser votre chien dans la voiture même pour quelques minutes et même avec une fenêtre ouverte. La température l'été dans l'habitacle peut en effet atteindre des sommets. Si votre chien est victime d'un coup de chaud: douchez-le à l'eau froide avant de le conduire le plus rapidement possible chez le véto.

