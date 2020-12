Kenavo bloaz kozh milliget : souhaitez la bonne année en breton !

Bloavezh mat ha yec'hed mat ! C'est sûr, on va l'entendre souvent dans les prochains jours. Mais en breton, il y a bien plus original que le traditionnel "Bonne année et bonne santé" ! Pour varier les plaisirs, voici quelques "hetoù bloaz nevez".

Poent eo dit bloaz kozh milliget mont d'an toull ez peus meritet ! Le début de cette chanson bretonne, Noz Kalanna, est fort à propos en ce début d'année 2021 : "Il est temps pour toi vieille année maudite d'aller dans le trou que tu as mérité", et tralala lala.

Faites preuve d'originalité

Pour commencer cette année 2021 sous des auspices plus favorables que la précédente, quoi de mieux que d'envoyer vos vœux en breton ?

Il y a bien sûr le traditionnel "Bloavezh mat ha yec'hed mat", bonne année et bonne santé, classique mais de circonstance après une année marquée par la pandémie de Covid-19. Mais le breton regorge de petites ritournelles pour souhaiter ses meilleurs vœux. En voici quelques-unes.

Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs...

Dans un style enfantin mais qui a le mérite de n'oublier personne, nous vous proposons ceci :

Bloavezh mat / Bonne année

Da va mamm, da va zad / À ma mère, à mon père

Da holl dud an ti / À tous les gens de la maison

D'ar c'hazh ha d'ar c'hi / Au chien et au chat

Vous souhaitez apporter un peu de romantisme, de pâquerettes et de légèreté, vous pouvez opter pour ces quelques mots :

Ur bloavezh mat ha didrubuilh, / Une année bonne et sans soucis

Kalz a vleunioù da gutuilh / Plein de fleurs à cueillir

Bara da bep hini / Du pain pour chacun

Ha yec'hed e-leizh an ti ! / Et la santé plein la maison

Une formule de vœux spécial confinement

À propos de maison, pour ceux qui sont plutôt casaniers, cette formule sera du meilleur effet :

Ur bloavezh mat a hetan deoc’h / Je vous souhaite une bonne année

Ti dilogod, kalon e peoc’h / Une maison sans souris, un cœur en paix

Bara er forn, joa, levenez / Du pain dans le four, de la joie, du bonheur

Ha karantez e-leizh an dorn ! / Et de l'amour au creux de la main

Notez qu'en plus de l'amour au creux de la main, on peut également souhaiter "yec'hed ha prosperite", qui se passe de traduction, et rajouter, à toutes fins utiles, "hag ar baradoz e fin ho puhez", et le paradis à la fin de votre vie, aprce qu'on n'est jamais trop prévoyant !

Ceux qui ont tout prévu

Et puis si vous êtes plutôt du genre à parer à toutes éventualités et à faire les choses à fond, cette rimadell devrait vous satisfaire :

Kozh ha yaouank, bras ha bihan, / Vieux et jeunes, grands et petits

Bloavezh mat deoc'h a reketan / Je vous souhaite une bonne année

Dilhad didoull war ho tivskoaz / Des vêtements sans trous sur vos épaules

Labour didorr, boued tomm ha poazh / Un travail pas trop fatigant, de la nourriture chaude et bien cuite

Krampouezh lardet a gorfadoù / De pleines ventrées de crêpes grasses (mais uniquement du beurre salé, attention !)

Kig-ha-farz a grabanadoù / Du kig-ha-farz plein les mains

Amann melen leizh ar ribod / Du miel jaune plein la baratte

Da gousket bep a wele blot / Pour dormir chacun un lit douillet

A-hed ar vuhez kalon laouen / Un cœur joyeux toute votre vie

Ma vo eürus ho planedenn ! / Que votre destin soit heureux !

Vous pouvez évidemment composer vous-même votre ritournelle en mélangeant les expressions, si ça rime c'est encore mieux. Si avec tout ça vous n'avez toujours pas d'inspiration, on ne peut plus rien pour vous !

Et en bonus : un enregistrement de la chanson "Noz Kalanna".