Nostalgie : des cahiers et des bulletins des années 70 retrouvés dans un grenier à Verchin

Le village de Verchin, 240 habitants près de Fruges, a remis la main sur un petit trésor sentimental. Dimanche 12 décembre, la mairie organisait, en même temps que le marché de Noël, une exposition baptisée Verchin d'Antan. Pour l'agrémenter, la maire, Florence Pruvost, monte explorer le grenier de l'hôtel de Ville.

Dans un coin, elle aperçoit un carton abandonné, elle l'ouvre, et à l'intérieur, il y a une cinquantaine de cahiers d'écoliers du début des années 70, de marques Opéra et Clairval. "J'ai passé une demi-heure à lire et à rire", raconte-t-elle, "j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de les donner à leurs propriétaires".

Attention aux bavardages

La mairie active donc les recherches. Henri, agriculteur dans le village, 57 ans, a aujourd'hui entre les mains son bulletin de l'année 1972-73 : "Bon travail, c'est bien. Mais attention aux bavardages". Les appréciations sont indémodables. "J'étais sage en ce temps-là, c'était autre chose après". Henri se souvient de l'instituteur, Monsieur Swzietek : "Il était dur, il tapait sur les doigts".

Une cinquantaine de cahiers et une quinzaine de bulletins ont été retrouvés. © Radio France - Cécile Bidault

C'était hier !

Marie-Antoinette, infirmière, a quant à elle retrouvé ses bulletins de CM1 et de CM2, elle n'a pas vu le temps passer : "C'était hier ! Ca fait chaud au cœur de se rendre compte que l'école était une grande famille". A l'époque l'école communale était composée d'une seule classe, avec tous les niveaux, elle n'existe plus aujourd'hui.

Seuls deux bulletins n'ont pas retrouvé leur propriétaire. Alors la maire de Verchin profite de France Bleu Nord pour passer un appel : "Dominique Boutin et sa sœur Brigitte, si vous nous entendez, vos relevés de notes vous attendent à la mairie de Verchin !".