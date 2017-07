Notre journaliste Justine Leclercq rentre à Nice

Les 16 marcheurs azuréens et notre journaliste Justine Leclercq ont accompli leur mission : grimper sur le toit du monde, au Stok Kangri au coeur de l'himalaya pour y déposer 86 galets en hommage aux victimes du 14 juillet. Ils ont souffert mais ils sont allés jusqu'au bout.

Il est l'heure de rentrer à Nice pour notre journaliste Justine Leclercq et quatre autres marcheurs. Les autres aventuriers séjournent dans la chaîne himalayenne jusqu'au 28 juillet. Certains ont parcouru hier, dimanche, le col du Kardung en vélo à plus de 5 600 mètres d'altitude. Justine a refait étape à Leh dimanche avant de rejoindre New Delhi.