Nounou pour animaux, le job d'été de rêve pour Sharlène, Mayennaise de 17 ans

Avec les vacances d'été, les propriétaires d'animaux de compagnie ne savent pas toujours comment faire garder leurs petits animaux de compagnie. Sharlène Pouteau, 17 ans, propose ses services de pet-sitter, ou "nounou pour animaux". Elle est basée à Laval et se déplace volontiers chez les personnes pour s'occuper de leurs animaux de compagnie. Souvent des chiens : depuis le début de l'été, elle en a gardé quatre et un chat.

8 euros pour 40 minutes, avec possibilité d'adapter les tarifs

Elle ne fait pas vraiment ça pour l'argent : "Je suis contente de pouvoir rendre service", explique-t-elle d'emblée. Face aux abandons massifs cet été, elle y voit aussi une solution pour les propriétaires de faire garder leurs animaux pour pas trop cher. 8 euros pour 40 minutes, c'est le tarif qu'elle propose, "alors que c'est plutôt 14 euros pour les professionnels", explique la jeune femme. Dans un refuge ou un chenil, c'est aussi un tout autre tarif, bien plus cher. La jeune femme adapte ses tarifs en fonction des demandes, "s'il faut donner des médicaments, promener les chiens pendant longtemps, ou juste donner de la nourriture et venir voir les chiens quelques dizaines de minutes par jour". Pour une journée entière, elle peut par exemple demander 50-60 euros.

Une passion depuis l'enfance

Des tâches qui ne demandent pas forcément de diplôme, sauf pour la garde. La jeune femme n'est pas diplômée dans le domaine, elle fait cela par passion. Et les gens lui font confiance : "Une fois que je l'ai fait une fois, les gens me recommandent à d'autres", s'enthousiasme la jeune femme. Ce week-end du 15 août, sa belle-famille lui a par exemple confié ses deux chiens : un husky et un berger australien. "Ils sont très énergiques, il faut courir avec eux, d'ailleurs ils adorent courir après les poules", sourit-elle. Elle a grandi à la campagne, avec des chats et un chien pendant presque toute son enfance, mais aussi près des oies, des vaches, et des chèvres. C'est une amoureuse de la nature. "C'est plus intéressant les comportements des animaux que des humains parfois. Alors, pour cet été, j'ai préféré me lancer là-dedans plutôt que de postuler dans le commerce ou la restauration", explique Sharlène.

Avant de venir s'occuper des animaux, la jeune fille organise toujours une première rencontre. Puis, elle se déplace au domicile des gens, à Laval et ses alentours.