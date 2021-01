Il était temps ! Il a enfin rangé aux placards son chapeau de paille, pour le troquer contre un bonnet et une écharpe. Le Croco de Nîmes, symbole de la ville et photo de profil des réseaux sociaux de la mairie, vient de changer de look. De quoi passer plus sereinement les derniers jours d'hiver !

Le Croco de Nîmes version.. estivale - Ville de Nîmes