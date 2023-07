Nouveau record pour l'alpiniste Benjamin Védrines dans la face sud du Mont Blanc

Lundi 10 juillet, Benjamin Védrines, 31 ans, originaire du Diois, dans la Drôme mais qui vit et travaille désormais dans les Hautes-Alpes, a gravi en solitaire l'Intégrale de Peuterey, dans la face sud du Mont-Blanc, en 6 heures et 51 minutes.

C'est l'une des courses les plus longues et les plus exigeantes des Alpes. En général, il faut trois journées pour en venir à bout !

Benjamin Védrines était rentré, deux semaines auparavant, du Pakistan. Il s'y était rendu pour une expédition sur le Nanga Parbat, mais n'avait pas réussi à en atteindre le sommet. Un échec qu'il a effacé d'une belle manière sur le toit de l'Europe.

En plein effort - Mathurin Vauthier

Le précédent record avait été établi il y a 40 ans par Jean-Marc Boivin en 10H30, Ueli Steck avait mis le même temps, il y a 10 ans.

En 2022, Benjamin Védrines est devenu l'alpiniste le plus rapide à gravir, d'une seule traite, le Broad Peak, un 8000 situé au Pakistan, en 7H28. il en était redescendu en parapente, là aussi, une première !

En avril dernier, avec l'Isérois Samuel Equy, il avait pulvérisé le record de la traversée mythique entre Chamonix et Zermatt, en Suisse en moins de 15 heures, le raid à skis le plus célèbre des Alpes, qui relie les deux capitales historiques de l'alpinisme. Le précédent record était de 16h35.