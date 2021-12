Nouveau variant, cinquième vague, dernières restrictions... Pas facile d'avoir l'esprit à Noël

Au marché de Noël de Royan, l'excitation est palpable. Ici, quatre adultes, aussi bruyants et enjoués que des enfants, s'amusent à se prendre en photo, à glisser leur tête pour avoir un corps de bonhomme de neige. Dans toutes les allées, les musiques de Noël résonnent et une maman et sa fille en profitent pour danser. "Que ça fait du bien !" s'exclament beaucoup de passants. Des visages remplis de sourire, des yeux qui brillent, surtout ceux des enfants. "La magie de Noël c'est dans le regard des plus jeunes qu'on la trouve", confirme Véronique, maman d'une fille et d'un garçon.

C'est notre enfant qui nous redonne l'esprit de Noël

Une autre maman poursuit : "C'est vrai que sans notre petit on aurait sûrement un regard plus cynique. Mais il nous redonne clairement l'esprit de Noël." Car cette année encore, il va falloir conjuguer avec le Covid pour Noël et le jour de l'an. Maryse et Jean-Louis se retrouvent privés de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Du coup l'esprit de Noël, il n'est pas vraiment là : "C'est vraiment tristounet. On ne peut pas se regrouper donc on ne va pas les voir pour le 24 ou le 25, C'est comme ça..."

Véronique elle ne veut pas du coronavirus comme invité surprise autour de la table. Ils doivent en théorie être 15 : "Mais on ne sait pas vraiment pour l'instant. On va tous se faire tester, et puis on verra en fonction des résultats." Encore des contraintes, et ça fait maintenant deux ans que cette crise sanitaire dure, alors pour Margaux, ça commence à faire long. "Il y en a un peu marre mais bon, nous n'avons pas le choix", regrette-t-elle, fataliste.

Véronique regarde sa fille : "Le Père Noël va passer Paola ? Oui, il va passer. Ils ont été sages". Il y en a au moins un qui sera bien au rendez-vous...