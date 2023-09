Nouvel exploit pour le "phoque" nordiste Stève Stievenart: la traversée du lac Léman

Et un exploit de plus pour Stève Stievenart! Le nageur de l'extrême de Wimereux a bouclé ce jeudi 7 septembre la traversée du lac Léman, soit une distance de 71,2 kilomètres entre Château Chillon et Genève en 35 heures et 58 minutes. Il est le premier français à réaliser une telle performance, et le 11ème nageur au niveau mondial.

Des difficultés pendant la traversée

Le Nordiste explique avoir eu "des conditions formidables pour réaliser cette traversée. Le lac était comme un miroir, ce qui a favorisé ma progression. Mais cela n'a pas été sans difficulté. J'avais mal à mon épaule, j'ai eu quelques crampes et des soucis de digestion. Mon bateau suiveur est également tombé en panne à un moment donné et je dois dire que l'arrivée vers Genève était un peu scabreuse avec pas mal de bateaux sur l'eau dont un qui n'est vraiment pas passé loin de moi."

Cette traversée s'ajoute à un palmarès déjà très étoffé! Le dernier exploit du nageur remonte à deux mois, avec le three ways entre l'île de Catalina et Los Angeles, soit 51 heures de nage non-stop. Il avait été le premier Français à réaliser la double traversée de la Manche. Le prochain défi que s'est fixé le nordiste est de parvenir à dormir dans l'eau!