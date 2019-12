Nouvel an : pour éviter les lendemains difficiles, ils inventent une boisson "anti-gueule de bois"

Corse, France

Alcool + cool = Alcoool ! Comprenez par cette contraction de mots que c'est une boisson qui vous veut du bien ! Deux étudiants en école de commerce ont eu l'idée d'inventer ce sain breuvage pour apporter un peu de réconfort à ceux qui passent leur dimanche sur le canapé, la tête lourde et secoués par les nausées. Quel est LE secret de cette boisson ? Une poire, tout simplement.

La poire Nashi, ingrédient clé

Antoine-Baptiste Leonetti et Henri Puigsarbé, les deux étudiants, ont tout misé sur "une boisson détox avec des produits 100% naturels". L'élément clé d'Alcoool, c'est la poire Nashi. Un fruit cultivé en Corée-du-Sud qui a des vertus bénéfiques pour notre corps. "En fait, _la poire Nashi va agir sur les enzymes de notre corps pour mieux éliminer l'alcool_" explique Antoine-Baptiste Leonetti, le Corse de l'équipe d'Alcoool qui est originaire de Serra-di-Ferro.

Antoine-Baptiste Leonetti et Henri Puigsarbé, les deux créateurs d'Alcoool © Radio France

Mais cette poire ne fait pas tout, il y a également de la figue de barbarie et du curcuma qui ont pour rôle de renouveler les cellules du foie. Enfin, des antioxydants pour répondre à la déshydratation provoquée par l'alcool, et des vitamines C "pour vous donner de l'énergie au réveil !".

Boisson "anti-gueule de bois", vraiment ?

A-t-on enfin trouvé le remède miracle qui nous ferait sortir de notre torpeur végétative après une soirée un peu trop riche en alcool ? La question, forcément, fait sourire Antoine-Baptiste Leonetti, co-fondateur d'Alcoool. Alors, il faut avoir une chose en tête : cette boisson n'agit pas de la même manière sur tout le monde. "En fait cela dépend des personnes. Sur une trentaine d'individus qui l'ont testé, 90% ont été satisfaits ! Mais pour certains, la boisson n'a pas fait trop d'effets" précise t-il. Par ailleurs, cette mixture détox ne sera évidemment pas efficace sur un individu qui consomme souvent et excessivement de l'alcool. "On ne peut pas dire que c'est un remède miracle c'est sûr ! Nous, ce que l'on recherche c'est prendre soin de l'organisme pour être en meilleure forme".

Les deux étudiants travaillent sur ce projet depuis un an. Après un financement participatif concluant, plus de 1 000 bouteilles d'Alcoool sont en cours de préparation et seront livrées en février 2020. Après cette première étape réussie, ils espèrent pouvoir distribuer leur boisson dans des bars et des restaurants, d'abord sur Paris et puis sur l'ensemble du continent "et évidemment en Corse, sur notre belle île!"