Nouvelle année : les voeux les plus insolites à Toulouse

En général, les cartes de vœux, c'est convenu, banal. Et puis parfois, certains font des efforts notables d'originalité et d'humour. Sur les réseaux sociaux, les personnalités et institutions toulousaines s'en sont donné à cœur joie. Petit florilège des vœux les plus singuliers.

Notre préférée est sans conteste la carte de vœux postée par le Toulouse Foootball Club (TFC). On y voit le coach Pascal Dupraz affublé d'une perruque à mi-chemin entre Mac Gyver et Rudi Völler, voire Véronique Sanson. Apparaissent ainsi de gauche à droite Issa Diop, Yoann Bodiger, le gardien Alban Lafont, leur entraîneur Pascal Dupraz, Pantxi Sireix Alexis Blin et Steeve Yago portant fièrement la fausse moustache pour certains et surtout d'anciens maillots historiques du club. Le TFC fête cette année 2017 ses 80 ans d'existence et propose d’ailleurs à ses supporters de créer eux-mêmes un nouveau blason du maillot collector que les joueurs porteront lors de la 32ème journée de Ligue 1, face à Marseille début avril.

Très bonne année à toutes et tous!!

2017, une année d'ores et déjà spéciale pour le TFC... https://t.co/UGALmZ5pPy pic.twitter.com/Dp4iyYdijR — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) December 31, 2016

Le TFC a même publié une vidéo du making-of de cette photo. Le capitaine des Violets, Martin Braithwaite, n'a pas participé à la séance photo mais il avait soigneusement programmé son tweet pour minuit pile. On notera qu'aucune de ses photos n'est conforme capillairement puisque le Danois a coupé sa légendaire crinière il y a deux semaines.

Happy New Year! Some good memories. Let's hope for more in 2017! Bonne année! D'excellents souvenirs cette année 🎊👊 pic.twitter.com/7h7AXVvmJk — Martin Braithwaite (@MartinBraith) December 31, 2016

Le Stade Toulousain, lui a diffusé une vidéo sur Youtube, on y voit tous les joueurs ou presque nous souhaiter une année. L'occasion de savourer les délicieux accents de Iosepha Tekori, Leonardo Ghiraldini ou encore Carl Axtens dont on salue l'effort dans l'usage de la langue de Molière. On aime aussi le bêtisier qui l'accompagne où Census Johnston est effrayé par le jet d'un gobelet et où la bande à Bézy a bien du mal jouer spontanément devant la caméra.

Toujours chez les sportifs, le nouveau propriétaire du club de rugby de Blagnac, Frédéric Michalak qui jouait avec le LOU contre Bordeaux-Bègles vendredi soir, nous a gratifié sur Twitter d'un bien joli- hotomontage.

2017 🎉 bonne année Les amis pic.twitter.com/c7xMM3CUnP — Fred Michalak (@michalakfred) December 31, 2016

Le club de handball de Toulouse, le Fénix, avait quant à lui pris un peu d'avance en publiant ses vœux à ses 13.440 abonnés Facebook dès samedi en fin d'après-midi. Avec moins de moyens techniques que les rugbymen, les handballeurs se sont filmés chez eux en vacances en mode selfie.

Page Facebook du Fenix Toulouse

La palme des vœux les plus .... occitans revient à l'adjoint au maire de Toulouse, Jean-Michel Lattes connu pour être, au Capitole, le seul adjoint dont le nom et la fonction sont inscrits à la fois en français et en occitan sur la porte de son bureau. Joan Miquel Latas se lance donc dans un poème "Dis moi, nouvelle année, que vas-tu nous tirer ton chapeau ? Douze mois de bonheur ?..." 'et souhaite à tous les occitaphones une bonne année.

Ci-dessous les vœux des gendarmes de Haute-Garonne, ce samedi soir, ce sont ceux de Castanet qui ont pris la pose. Toujours aussi populaires sur Facebook, avec leur 13.000 abonnés, pus de 130 internautes leur ont souhaité leurs vœux en retour, en moins de douze heures. À noter que 250 gendarmes étaient mobilisés cette nuit de la Saint-Sylvestre. L'un d'eux a d'ailleurs été légèrement blessé par un automobiliste qui a refusé un contrôle à Muret.

Sur le pont, les gendarmes ont posté leurs voeux dès minuit ! - Page Facebook des Gendarmes de Haute-Garonne

Déformation professionnelle oblige, les pompiers haut-garonnais via le Sdis 31 rappellent à tous ceux qui souffrent d'un curieux mal aux cheveux ou d'indigestions ce dimanche, et plus sérieusement en cas d'urgence, il faut composer le 3966, le numéro valable dans les huit départements qui composent l'ancienne Midi-Pyrénées.

Et puis on a gardé le meilleur pour la fin, l'équipe matinale de France Bleu Toulouse qui s'est levée très tôt ce 1er janvier (ou ne s'est pas couchée) pour vous réveiller dès 7 heures. On vous souhaite à tous une très belle et très bleue année, bon bout d'an comme on dit chez nous !