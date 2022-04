Nouvelle attraction à Fraispertuis-City, des volleyeurs sans ballon : retrouvez les poissons d'avril lorrains

Le 1er avril et son florilège de poissons plus ou moins réussis : on fait le tour de ce qui a animé la toile en ce 1er avril en Lorraine.

Les poissons d'avril, il y a ceux que l'on colle dans le dos des copains dans la cour de récréation et il y a ceux que l'on lit sur les réseaux sociaux, à grand renfort de photomontages, plus ou moins réussis. Florilège des meilleurs poissons d'avril piochés ce vendredi 1er avril en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Les clubs sportifs ont comme souvent fait preuve d'imagination. A Damelevières, les Macadam's Cowboys annoncent la participation de l'équipe de cyclisme au prochain tour de France, au prix d'intenses négociations et grâce au désistement d'une autre formation.

Le Grand Nancy Volley-ball est lui obligé de disputer ses prochains matchs avec des ballons de rugby après le vol de tous les ballons de volleys du club. L'occasion également d'annoncer un partenariat avec la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France.

Il y a la désormais classique fusion entre l'AS Nancy Lorraine et le FC Metz mais aussi plus grinçant ce poisson d'avril de l'AS Velaine-en-Haye. Le club amateur de football publie un faux article dans lequel on apprend que le président de l'AS Nancy Lorraine Gauthier Ganaye, peu présent dans la région, se serait trompé de terrain et aurait assisté par erreur à l'entraînement de l'ASVH.

Le bâtonnier des avocats de Nancy fait également parler de lui. Me Frédéric Berna indique que pour "améliorer la fluidité des audiences pénales", les avocats nancéiens s'engagent à ne plus "plaider la relaxe sans accord préalable du parquet" et à limiter "les plaidoiries de défense à 12 minutes maximum".

Dans les Vosges, on peut aussi citer deux pépites. D'abord, du coté de Moustache Bikes, fabricant de vélos électriques installé à Thaon-les-Vosges. L'industriel annonce la sortie d'une draisienne tandem, un vélo sans pédale pour installer deux enfants, "idéal pour les jumeaux et jumelles" selon Moustache. Enfin, le parc d'attractions de Fraispertuis-City annonce à Jeanménil un partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace pour de nouvelles montagnes russes avec comme personnage une cigogne et des acrobaties folles, comme un looping en forme de bretzel.