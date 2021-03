NOUVELLE ECO : HI Concept à Mayenne transforme les salons en salles de cinéma

Imaginez que votre salon se transforme en véritable salle de cinéma. Et bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est désormais possible. L'entreprise mayennaise HI Concept propose ce service depuis quelques années, mais connaît un grand succès avec la crise sanitaire. "Avec le confinement, beaucoup de personnes donnent de l'importance à refaire l'intérieur de sa maison", explique Maxime Théard, directeur de HI Concept. Un aménagement qui a un prix puisqu'il faut compter entre 10 000 et 300 000 euros.

"Ce que les clients recherchent, c'est enlever la télévision du salon, comme cela les particuliers ont une pièce à part", justifie le jeune patron de l'entreprise basé à Mayenne. "Et puis il y a une recherche du confort, quand on reçoit du monde, c'est sympa d'avoir une pièce à part". Faute de pouvoir aller au cinéma avec la pandémie de Covid-19, il est désormais possible de manger du pop-corn devant un film de chez soi.

Salle de cinéma personnalisée chez un particulier - HI Concept

Les maisons de demain

Avoir une salle de cinéma, c'est assez futurisme, mais possible. L'entreprise HI Concept s'est spécialisée dans le modélisme et dans l'aménagement de maison assez "futuriste". "C'est plaisant de travailler pour imaginer l'avenir de nos maisons", avoue Maxime Théard. Car en 2021, il est possible d'avoir des volets, radiateurs ou machines à café connectés, et les contrôler à distance.

"C'est du confort, mais du confort pratique", formule le PDG de HI Concept. "On le constate avec le confinement, nous passons beaucoup de temps dans nos maisons, autant les rendre pratique". Des améliorations qui ont un coût, mais qui, depuis un an, plaisent de plus en plus aux mayennais.