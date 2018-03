Quelques mois seulement après l'arrivée de Malaï, le zoo de La Flèche célèbre une nouvelle fois la naissance d'un girafon au sein du parc, la troisième en Sarthe depuis 2016. Le bébé d'1,60m est né dans la nuit de mardi à mercredi et va bien, comme la mère, Nyala. Ce type de naissance est qualifié comme "à risque" par les soigneurs et les bébés ne survivent pas toujours. Le sexe du girafon n'est pas encore déterminé avec certitude, il sera confirmé dans les jours qui viennent via les réseaux sociaux du zoo de La Flèche.

L'otarie Tanguy rejoint aussi La Flèche

Jeudi, le zoo sarthois a aussi accueilli un mâle otarie. Tanguy, qui va bientôt fêter ses 4 ans, arrive de Marineland, à Antibes, où il est né. Il ne participera pas tout de suite aux spectacles marins du zoo de La Flèche, il faut d'abord lui laisser le temps de s'acclimater et de s'intégrer au groupe déjà constitué de quatre mâles.

Ces deux arrivées figureront certainement dans la 8e saison de la série documentaire de France 4, "Une saison au zoo", dont le tournage vient de débuter.