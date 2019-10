Jamais l'OM n'a eu une aussi belle pelouse!

Dégradée après les concerts de Soprano le week-end dernier, la pelouse de l'Orange Vélodrome fait neuve pour la réception de Strasbourg ce dimanche. Décision de l'OM, gestionnaire du stade, et qui a investi dans une pelouse hybride, digne des plus grands stades d'Europe. Du jamais vu au Vélodrome.

Des rouleaux qui arrivent de l'autre côté des Alpes. Ils sont acheminés jusqu'à ce vendredi par camion jusqu'au stade Vélodrome. C'est dans une gazonnière de Milan, en Italie, que l'OM a trouvé son bonheur. Il faut deux jours pour déployer ces rouleaux d'herbe et, ainsi, installer la nouvelle aire de jeu des footballeurs marseillais. Une semaine après les deux (fabuleux) concerts de Soprano, chez lui, au stade Vélodrome, rassemblant 100 000 personnes, une nouvelle pelouse est installée. Car l'ancienne est dégradée.

Une nouvelle pelouse, haut de gamme et résistante, qui coûte environ 400 000 euros à l'OM

Ce n'est pas tant le piétinement des amoureux de Soprano qui a abîmé la pelouse. "Elle est complètement dégradée du fait de la scène précise Thierry Aldebert, directeur général adjoint de l'OM. Car la scène demande plusieurs jours d’installation. Et pendant une semaine, la pelouse sous la scène ne voit pas la lumière et n'est pas arrosée. Et comme on ne souhaite pas ne changer que le tiers abîmé par la scène et régénérer les 2/3 piétinés par le public, la pelouse va être changée dans son intégralité." Le club olympien avait anticipé cette dégradation et fait mûrir une nouvelle pelouse depuis 3 mois en Italie.

Pour un coût d'environ 400 000 euros, à la charge de l'OM, qui met de gros moyens dans ce qui est son outil de travail. "C'est ce que l'on appelle une pelouse hybride. Qui permet d'être très fort face à des tentatives d'arrachement, comme sur des coups de pieds arrêtés ou des tacles ou dans d'autres sports sur des mêlées (rugby) selon T. Aldebert, qui poursuit, par rapport aux exigences de Franck McCourt et Jacques-Henri Eyraud, nous souhaitons que le club bénéficie de la meilleure technologie. Nous l'avons déjà déployée au centre d'entrainement Robert Louis-Dreyfus, avec la Roll-Royce des pelouses. La configuration de l'Orange Vélodrome ne nous permet pas de mettre cette Roll-Royce mais une technologie approchante. On a mis la meilleure par rapport à la configuration des lieux et notamment l'exposition. C'est un stade quasi-couvert, avec une canopée au-dessus des tribunes. Il y a donc des difficultés ensoleillement, d’humidité."

La même pelouse qu'à Wembley ou Barcelone!

Les joueurs de l'OM vont désormais jouer sur une pelouse digne des plus grands stades d'Europe. Cette aire de jeu est installée Wembley à Londres mais aussi à Barcelone ou à Milan.

Et grande nouveauté, la pelouse du Vélodrome est équipée d'un système de chauffage, ce qui peut paraître surprenant dans le sud de la France, mais qui existe aussi en Espagne, par exemple. "Car il se peut que en plein hiver en en plein été, il y ait 20 degrés d'écart entre la parcelle de pelouse au sud et celle au nord révèle Thierry Aldebert. Le chauffage va nous permettre de gagner en homogénéité au niveau de la pelouse, en équilibrant la température de l'éco-système. Ce système de chauffage pourra même être un système de refroidissement à l'avenir. Le tout, avec des systèmes de pompe à chaleur." Le club a également équipé son stade de systèmes de ventilation additionnelle pour évacuer l'humidité et des rampes de luminothérapie pour activer la photo-synthèse, "très intéressante notamment lors de l’enchaînement des matches" dixit T. Aldebert.

Plus de concerts durant la saison de foot

Pour préserver son nouveau bijou, l'OM a décidé qu'il n'y aurait plus de concerts ou d’autres activités en cours de saison. Ces rendez-vous, qui permettent aussi au club de bénéficier de recettes additionnelles, auront lieu sur deux mois, entre fin mai et fin juillet. La pelouse du Vélodrome sera ainsi changée une fois par an, en plein été, avant le lancement de la saison.