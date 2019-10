Des centaines de personnes aux Nouvelles Galeries pour une visite éphémère

Les Nouvelles Galeries de Mont-de-Marsan ont exceptionnellement rouvert au public ce samedi matin. Des centaines de passants curieux, d'anciens clients et d'anciens vendeurs ont pu visiter les locaux de ce bâtiment fermé depuis 2008, et que la mairie de la commune s'est engagée à faire renaître.

Mont-de-Marsan, France

Onze ans après leur fermeture, les Nouvelles Galeries de Mont-de-Marsan ont rouvert au public ce samedi 19 octobre, le temps d'une matinée. Plusieurs centaines de visiteurs, en compagnie des anciens vendeurs et vendeuses du magasin, ont pu découvrir et redécouvrir dans leur jus les locaux du bâtiment, fermé depuis 2008. L'occasion pour le maire Charles Dayot de présenter les résultats du questionnaire proposé cet été aux montois pour collecter leurs souhaits en vue d'une réouverture, ainsi que les premières pistes de réflexion autour de la réhabilitation du lieu.

Le premier étage de Nouvelles Galeries. © Radio France - Flore Catala

L'émotion des "Dames des Nouvelles Galeries"

Les anciens vendeurs et vendeuses ont été les premiers et premières à être invités à entrer dans les Nouvelles Galeries ce samedi matin. Près de 70 vendeuses et quelques vendeurs ont ainsi visité en avant-première les locaux. Ils n'y avaient pas mis les pieds depuis la fermeture du magasin, il y a onze ans. L'émotion était forte chez les "Dames des Nouvelles Galeries", anciennes vendeuses des rayons du magasin.

Environ 70 anciens vendeurs et anciennes vendeuses étaient réunis pour la visite des Nouvelles Galeries. © Radio France - Flore Catala

Parmi elles, Anne-Marie, qui a quitté le magasin en 1986, admet avoir ressenti un "pincement, une boule au ventre" au moment d'entrer dans les Nouvelles Galeries, et de retrouver ses anciennes collègues. "Ça fait quelque chose, c'est des bons souvenirs" lâche aussi Nadine, vendeuse au rayon "hommes" pendant plus de 10 ans, entre les années 1970 et 1980. Elle se rappelle, l'air amusé, d'un bon nombre d'anecdotes : "Si on avait pas de monde, quand le patron passait, il fallait astiquer le mobilier... et puis il ne fallait pas trop discuter... moi j'avais pris un avertissement avec lui, parce que justement, je discutais beaucoup !". Christelle elle, a travaillé aux Nouvelles Galeries entre 2000 et 2008, et jusqu'à la fermeture. Pour elle, cette période a représenté ses "meilleures années". Elle reconnaît avoir versé "quelques larmes" au moment de la visite.

"J'ai vraiment passé mes meilleures années ici" - Christelle, vendeuse aux Nouvelles Galeries entre 2000 et 2008.

Des projets plein les têtes

Des centaines de personnes se sont ensuite pressées, à partir de 11h30, pour visiter le magasin. Anciens fidèles clients ou passants curieux, tous étaient ravis de pouvoir arpenter les locaux des Nouvelles Galeries. Ils étaient plusieurs à avoir répondu à l'enquête faite par la mairie de Mont-de-Marsan entre le 1er juillet et le 15 septembre 2019, et intitulé "Nouvelles Galeries : qu'aimeriez-vous y trouver demain ?".

L'entrée des Nouvelles Galeries noires de monde pour la visite. © Radio France - Flore Catala

Certains y verraient bien un lieu culturel, d'autres souhaiteraient le retour de commerces et de boutiques de vêtements. Quelques uns aimeraient des espaces d'accueil ou de loisirs pour les jeunes. D'autres pensent que des lieux de restauration, comme des cafés ou des brasseries pourraient y ouvrir. Selon Justine, 25 ans, rouvrir les Nouvelles Galeries, c'est aussi un moyen de "permettre une redynamisation du centre-ville", très souhaitable à Mont-de-Marsan.

"On ne reverra pas les Nouvelles Galeries comme elles étaient"

En tout, plus de 2 000 personnes ont répondu au questionnaire de la mairie communiqué cet été. Parmi elles, beaucoup aimeraient voir des commerces similaires à ceux qui existaient avant la fermeture s'installer aux Nouvelles Galeries.

Mais pour Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan, il sera difficile de revoir les Nouvelles Galeries comme elles étaient : "Les Galeries Lafayettes et le modèle Nouvelles Galeries comme il a pu exister ici ou tel qu'on le voit à Bordeaux ou à Paris n'a plus vraiment raison d'être dans des villes de notre taille, donc il faudra trouver un autre modèle. On a choisi 4 candidats pour nous faire des proposition de projets qui arriveront au printemps. Ça pourra mêler du commerce, des lieux culturels, des bureaux, des équipements de services ou des logements".

Pour Charles Dayot, difficile d'espérer revoir les Nouvelles Galeries comme avant. © Radio France - Flore Catala

Les projets pour les Nouvelles Galeries, encore en cours de réflexion, seront donc précisés entre les mois d'avril et mai 2020. En attendant, le magasin gardera ses portes fermées, sûrement encore pendant quelques années. "Ce sont des projets qui demandent du temps, on ne pourra pas rouvrir demain" reconnaît Charles Dayot. Mais les Montois semblent le savoir, et être prêts à patienter pour voir les Nouvelles Galeries renaître.

