Novitaqua, entreprise 100% dijonnaise, révolutionne l'univers des laveries

Voilà une petite échoppe d'une trentaine de mètres carrés qui révolutionne le concept de la laverie ! Moyennant la création d'un compte en ligne on peut choisir différents types de lavage, faire repasser ou pas son linge et le récupérer 24/24 dans des consignes passage Darcy à Dijon.

La laverie Novitaqua est lauréate du Trophée du numérique de Bourgogne-Franche-Comté remis par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) ! Le jeune trentenaire qui l'a créée et qui tient cette boutique passage Darcy à Dijon depuis 2019 est récompensé pour son système de consigne qui permet au client de récupérer son linge propre, repassé ou pas, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

Une laverie écologique et connectée, un concept quasiment unique en France. Lui qui voit passer une vingtaine de clients par jour a le statut d'auto-entrepreneur. Il estime son chiffre d'affaire à environ 30 000 euros par an et malgré le Covid-10, ça y est enfin, il commence à retirer un petit salaire de son activité, un salaire équivalent à moins d'un SMIC. Mais c'est un début.

Cédric Impellettieri croit au potentiel de sa société

Titulaire d'un master en finances de marché, Cédric Impellettieri, croit au potentiel de sa société. Il compte d'ailleurs la développer via un système de franchises dans d'autres villes de tailles équivalentes à Dijon comme Besançon ou Nancy par exemple. Et il envisage également, pourquoi pas, un système de livraison du linge à vélo auquel il avait pensé lors du premier confinement.

Cédric Impellettieri rend le linge d'un client, la restitution est également possible dans l'une des 50 consignes de sa boutique, 24h/24 et 7j/7. © Radio France - Thomas Nougaillon

Sa clientèle est composée pour moitié d'étudiants et pour moitié d'habitants du quartier ou de propriétaires d'Airbnb qui lui font laver les draps de leurs clients. Grâce à ce prix, abondé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour lequel il était en "concurrence" avec sept autres sociétés innovantes de la région, Cédric Impellettieri recevra 1 000 euros, il va également bénéficier d'une campagne de communication dans les médias locaux.

C'est le patron lui-même qui s'occupe du repassage du linge, parmi ses clients des étudiants, des habitants du quartier, des touristes ou des propriétaires d'Airbnb © Radio France - Thomas Nougaillon

