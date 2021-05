Noyon : qui veut acheter le totem de Buffalo Grill?

Le restaurant Buffalo Grill de Noyon (Oise) ferme pour travaux. Pour éviter de jeter sa vieille décoration, une vente est organisée ce lundi 24 mai. Un grand ménage de printemps, pour dire adieu aux cow-boys et aux indiens. L'ancien tipi va faire peau neuve et se transformer en "restaurant BBQ". Il rouvrira le 17 juin 2021. En attendant, il se sépare de ses objets mythiques et tous les fonds récoltés seront reversés à l'Association Petits Princes, qui réalise les rêves d'enfants et d'adolescents atteints de maladies graves.

Le grand bison en plastique du restaurant de la chaîne Buffalo Grill à Noyon dans l'Oise est à vendre. © Radio France - Marine Chailloux

A vendre des petites babioles, mais aussi des grands objets, qui feront un drôle d'effet dans votre jardin ou dans le hall de votre appartement : le bison en plastique qui accueille les visiteurs ou encore le grand totem devant l'entrée seront les pépites de cette vente.

D'autres objets plus classiques comme des cadres en laiton, des lampes à franges seront proposés également aux acheteurs. Mais attention, pour pouvoir participer à la vente, il faut réserver son créneau de visite.

Infos pratiques :

Vente lundi 24 mai 2021, de 11 heures à 19 heures.

Réservez votre créneau ici pour venir voir les objets

Buffalo Grill de Noyon - RD1032 - Lieu dit La Haye Juda