Nuit insolite dans d'anciennes chambre de nonnes à Saintes en Charente-Maritime

Un long couloir fait de pierres blanches distribue les anciennes cellules des moniales, toutes transformées en chambres. On en compte 33 au total. Pour y accéder il faut franchir une porte en bois voûtée. Une fois ouverte une petite pièce de 12 mètres carrés éclairée par la lumière matinale.

Des grands rideaux occultants ont été installés pour permettre aux vacanciers de dormir un peu plus longtemps que les nonnes. "Toutes les cellules sont identiques", explique Marysia Maciejowska, responsable de l'hôtel, avant d'ajouter " Elles sont faîtes en pierres blanches. Et là dans la voûte, on voit la brique rose qui a été mise par une des abbesses. La seule chose qu'on a en bois c'est le plancher, ce qui rend les chambres plus chaleureuses".

Une expérience insolite

L'ambiance se veut d'époque. Sur les murs, pas de télévision et les 11 salles de bain sont communes. Un détail pour Jinnah venue pour une nuit avec son mari et ses deux filles : " On a passé une nuit très agréable, l'endroit est très apaisant, c'est très calme, on s'est senti merveilleusement bien" et puis " C'est une expérience pour les enfants qui m'ont dit : Oh ! c'est presque comme une prison parce que pour elles, cellule ça fait penser à une prison", raconte-t-elle.

Et elles n'ont pas complètement tort : " Après la révolution, l'abbaye a eu plusieurs vies et à un moment donné ca été une prison", explique Marysia Maciejowska. On était alors au XVIIIe siècle. Par la suite, les bâtiments de l'abbaye sont transformés en caserne avant d'être rachetés par l'Etat en 1924. De grands travaux dans les années 70 permettent de convertir les cellules des moniales en chambres.. Mais ce n'est que depuis 2012 que l'hôtel fonctionne véritablement comme tel et accueille touristes, cyclistes, et autres curieux pour une nuit ou deux. Rarement plus.

En tout cas le concept séduit, l'hôtel est quasiment complet jusqu'à la fin du mois d'août.

Pour réserver : Hôtel "Les Chambres de l'Abbaye" - Abbaye aux Dames Prix : 80 euros la nuit, 11 euros de plus pour le petit déjeuner