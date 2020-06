Nuits-Saint-Georges : un pilote miraculé après le crash de son avion

Plus de peur que de mal pour le pilote

Plus de peur que de mal, l'expression prend tout son sens dans cette situation. Dimanche 7 juin 2020, aux alentours de midi, un petit avion, piloté par homme de 62 ans, s'est écrasé près de l'aérodrome de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). "Il est tombé en panne au moment de l'atterrissage, ont raconté les gendarmes à France Bleu Bourgogne. Il a eu un problème de moteur, et comme il n'était pas loin de l'aérodrome il a essayé de s'approcher en planant". Raté. L'avion s'encastre le nez dans le sol. Le pilote, par miracle, n'a rien. Il n'a pas été transporté à l'hôpital malgré la présence sur place du Samu et des pompiers.