Objectif Top Chef : le défi café du torréfacteur de Marnay Vincent Ballot

Vincent Ballot, torréfacteur et meilleur ouvrier de France à Marnay participe à « objectif Top Chef » diffusé ce vendredi. Il fait travailler les candidats sur une recette à base de café en évitant le grand classique du dessert le tiramisu.

Avec sa veste bleu marine dont le col est bleu blanc rouge, Vincent Ballot a fière allure. La France entière va découvrir grâce à l'émission objectif Top chef ce torréfacteur qui a ouvert son entreprise "La Grange" en centre ville de Marnay en 2009.

108 candidats apprentis ou amateurs vont participer à cette émission, dans le but d'être sélectionnés pour la prochaine saison 2022 de la célèbre émission du chef Philippe Etchebest. Les neuf meilleurs intégreront «L’Académie Top Chef ». Il s’agira d’une sorte de camp d’entraînement de deux semaines, pendant lesquelles ces candidats vivront ensemble 24 heures sur 24 et seront entraînés par Philippe Etchebest.

Objectif Top chef a débuté le 20 septembre 2021, ce vendredi c'est le Haut-Saônois Vincent Ballot qui va faire travailler les candidats sur sa spécialité, le café.

Nous avons voulu sortir des traditionnelles recettes à base de café comme le tiramisu » explique Vincent Ballot

Difficile d'annoncer avant la diffusion le contenu de cette émission dont la production garde le contenu secret jusqu'au dernier moment, même si l'enregistrement a eu lieu avant l'été. La seule chose que peut nous avouer Vincent Ballot c'est que les candidats vont redoubler d'imagination et de créativité pour utiliser le café et sublimer une recette originale. Il ne s'agit pas d'un dessert, mais d'un plat de résistance.

Au début de son intervention dans cette émission, Vincent Ballot va expliquer ce qu'est le café. Le café est aujourd'hui devenu un élément incontournable de la table française qui est au patrimoine immatériel de l'Unesco. Le meilleur ouvrier de France explique : "Le café, les boissons chaudes en général maintenant sont érigés au rang de plat gastronomique et effectivement, un peu comme le vin a subi d'énormes évolutions dans les 50 dernières années, on ne parle maintenant plus d'un type de café mais de plusieurs cafés, d'origines, de variétés, de terroirs, de façons de le préparer. Il y a beaucoup de choses qui tirent la qualité vers le haut".

Vincent Ballot, dans son commerce à Marnay © Radio France - Jean-François Fernandez

Vincent Ballot à objectif Top chef, reportage Copier

Une relocalisation à Marnay de la torréfaction

La petite entreprise familiale, le magasin et atelier "La Grange" crée en 2009 prend régulièrement de l'ampleur, la prochaine étape importante c'est la création début 2022 d'une ligne de torréfaction à Marnay.

Jusqu'à présent le café était torréfié en Belgique, grâce aux aides de France relance, l'entreprise relocalise en Haute-Saône cette activité, et cela créé des emplois. Un terrain a été acheté sur la zone industrielle, et un bâtiment va bientôt sortir de terre, il abritera une ligne de torréfaction. Un très gros investissement qui a pu se faire grâce aux aides du plan France relance.

Vincent Ballot explique la relocalisation à Marnay de la torréfaction Copier

Cette création crée des emplois, déjà deux contrats de CDI ont été signés pour permettre la montée en puissance de l'entreprise.

"La bonne odeur du café dans Marnay"

Vincent Ballot est fier de dire que d'ici quelques mois dans la ville de Marnay, dont il est maire, on va sentir la bonne odeur du café. A cette ligne de torréfaction qui est crée de toute pièce, le chef d'entreprise envisage à terme d’ajouter une ligne d’encapsulage. Les capsules que l'ont utilise dans les machines style Nespresso sont remplies de café dans des lignes de production très couteuses, avec des machines de plusieurs bars, car ces petites capsules regorgent de technicité pour pouvoir délivrer un bon café. Avec l'installation prochaine d'une ligne d'encapsulage (opération actuellement effectuée en Belgique) la marque "La Grange" pourra proposer du café 100% made in Marnay.

Des capsules biodégradables

Toujours à la pointe de l'innovation, La Grange propose des capsules 100% biodégradables et composables. Contrairement aux capsules classiques en aluminium, les capsules La Grange sont plus vertueuses pour la planète.