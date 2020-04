Occuper vos enfants : Le défi (insolite) qui vient du Sud et qui va vous amuser !

Si vous êtes au bout du rouleau et n'avait plus d'idées pour occuper vos enfants, on a trouvé une idée originale : participer au challenge "Helmut & Gilbert" lancé par un DJ du Sud.

DJ Seb Genre, qui réside à Nîmes, a lancé un défi où l'on doit customiser ses toilettes. Et ça cartonne !

La genèse

« Avec deux rouleaux de papier toilettes et un carton d’emballage, j’ai construit un petit personnage fictif que j’ai nommé Helmut puis je me suis mis en scène avec lui. Mon amie Karine qui habite à Paris a trouvé ça drôle et à créé Gilbert de son côté. De la même manière. On trouvait ça rigolo, on a décidé de monter un groupe sur facebook », explique Sébastien.

Karine a d'ailleurs contacté Willy Rovelli sur France Bleu pour lui en parler.

Le défi virtuel depuis cartonne :

« Ça fait beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes en très peu de temps. Il y a des génies, des gens super créatifs. Il y a un Dark Vador, quelqu'un qui a fait un personnage « Mister Tout schuss » avec son matériel de ski... il y a plein de personnages différents. Chacun lui donne un petit nom, on s'amuse beaucoup. Je trouve ça très très drôle », dit Sébastien qui a été relayé dans la presse : Aujourd'hui en France, Grazia ou encore Closer et Midi Libre.

A défaut de ne pouvoir faire évacuer l'épidémie, ce défi en photos prises de chez soi a – au moins – le mérite de tirer la chasse à l'ennui et de rappeler l'importance des réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux permettent de garder du lien social même s'il est virtuel. Les gens n'ont pas trop le choix, ils sont confinés chez eux, s'ennuient et tournent en rond. Les réseaux sociaux sont devenus très importants et vont le devenir de plus en plus ».

Nombreux sont ceux qui se sont pris au jeu. Notamment, l'intervenante de France Bleu Roussillon, Karine Saldana qui a posté une vidéo, qu'elle a présenté en primeur dans l'émission La Grande Confinade.

Sur France Bleu lundi 6 avril, nous en avons parlé avec Arno Visconti. Réécoutez :

Lien du groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/helmutandgilbert