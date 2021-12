Océane Sommant produit un foie gras 100% côte-d'orien à Frénois près d'Is-sur-Tille

En ces périodes de fêtes, sachez que la Côte-d'Or n'a rien à envier au Gers, au Périgord ou à l'Alsace. Dans notre département on compte deux producteurs de foies gras, et des bons ! Il y a bien sûr "l'historique" Pascal Laprée de Mont-Saint-Jean dans l'Auxois et puis une petite nouvelle, Océane Sommant.

A 25 ans la jeune femme n'a pas froid aux yeux. Titulaire d'un BTS "production animale" et fille d'agriculteurs, Océane Sommant, s'est associée à son oncle, Vincent Drouhot, pour créer son élevage de canards à Frénois près d'Is-sur-Tille. C'est en janvier 2019 que les deux associés ont créés leur exploitation : "la ferme du Faubourg". En fait la jeune femme, secondée par son oncle, a relancé un ancien élevage de canards gras disparu depuis plusieurs années.

1.800 canards gras commercialisés en 2020

En 2020, "la ferme du Faubourg" a commercialisé 1.800 canards gras et 300 canards maigres durant l’été. Un salarié a même pu être embauché en septembre 2020. Sur le départ, ce dernier doit quitter son poste au mois de juin 2022, mais sera remplacé explique Océane qui "ne peut pas tout faire toute seule". Il faut dire, par exemple, qu'en période de gavage et d'abattage, il ne faut pas compter ses heures.

Océane Sommant évoque l'une des difficultés rencontrées ces derniers mois : la grippe aviaire et le confinement de ses volailles. Copier

"On commence à 5 heures, jusqu'à midi ou 13 heures, ça dépend si on est en retard ou pas". Foies gras, rillettes, confits tout est cuisiné sur place et c'est aussi beaucoup de travail. "Que ce soit pour les rillettes ou le pâté il y a de la cuisson, il faut faire des mélanges, il faut assaisonner, stériliser, laver les pots, tout étiqueter et il y a encore les ventes à assurer."

Océane Sommant dans sa boutique de Frénois près d'Is-sur-Tille en Côte-d'Or -

Océane Sommant vend ses productions sur certains marchés du département comme ceux d'Is-sur-Tille ou de Châtillon-sur-Seine. Certains de ses produits s'écoulent également sur le drive fermier de Dijon. Une partie de la vente s'effectue également à la boutique de son atelier de Frénois. Océane Sommant a réalisé son stage d'installation d'un an chez Pascal Laprée.

Notre reporter est allé à la rencontre d'Océane Sommant sur son exploitation de Frénois en Côte-d'Or Copier

Même si les deux professionnels se retrouvent sur certains marchés, il ne voit pas la jeune femme comme une "concurrente". "Elle fait des produits de qualité, ça me fait plaisir d'avoir pu lui transmettre un peu de ce que l'on fait chez nous, permettre à des gens de faire la même production que nous ne me pose pas de problème".

"Un vrai salaire d'ici un ou deux ans" explique Océane

Malgré le Covid, malgré la grippe aviaire "la ferme du Faubourg" prend peu à peu son envol en 2020 Océane et on oncle ont réalisés 200.000 euros de chiffre d'affaire. La rentabilité est pour bientôt veut croire la jeune femme. "On rembourse nos emprunts, on a de quoi payer le salarié, normalement ça devrait aller de mieux en mieux et je devrais même parvenir à me tirer un vrai salaire d'ici un ou deux ans, donc ça va aller !"