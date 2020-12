Parrainer un enfant pour Noël, "un cadeau qui a du sens et qui a du cœur"

En panne d'inspiration pour offrir un cadeau de Noël ? L'ONG Enfants du Mékong vous propose une idée solidaire et éducative : le parrainage d'un enfant en Asie du sud-est. Dans l'Hérault à ce jour, on compte 230 parrains, dont la petite Jade, 12 ans, de Castelnau-le-Lez. Cela fait trois ans que la collégienne parraine Quynh Pha, une Vietnamienne de son âge. "On s'écrit des lettres une ou deux fois par an. Ça passe par des traducteurs, elle me raconte ce qui se passe dans son école, dans son pays et moi je parle de la nature et de la France".

700 enfants attendent d'être parrainés

Ce sont ses grands parents qui lui ont offert ce parrainage, eux-mêmes étant délégués dans l'Hérault d'Enfants du Mékong. Jean François Achard, le grand père, précise que les filleuls sont issus de familles extrêmement pauvres et que l'argent du parrainage leur permet d'aller à l'école. "Là-bas l'uniforme est obligatoire, il y a l'achat des fournitures et souvent les écoles sont loin donc il faut payer les transports" confirme-t-il. Le parrainage d'un enfant coûte 28 euros par mois défiscalisable à 75%, "ça fait 7 euros par mois pour permettre à un enfant d'avoir un avenir. C'est un cadeau qui a du sens et qui a du cœur".

Aller voir son filleul sur place

Le but du parrainage est aussi de créer des liens entre deux enfants, chacun à l'autre bout du monde. Jade est tentée par cette aventure humaine, "avec mes grands-parents j'aurai dû aller au Vietnam pour pouvoir rencontrer Jade mais à cause du Covid-19, on n'y est pas allés. Je pense qu'on ira l'an prochain ou dans deux ans".