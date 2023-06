Oggy, le chien girondin détecteur d'épilepsie, récompensé du trophée des chiens héros

Il n'a pas de cape ni de superpouvoirs, mais une trousse de secours et un flair imparable : un chien girondin vient de décrocher le trophée du chien héros 2023, dans la catégorie détecteur de maladie, le 24 mai dernier. Ce prix, remis par la Centrale Canine , met en avant le rôle des chiens dans nos vies quotidiennes.

Notre héros girondin s'appelle Oggy, il habite Talence avec sa maîtresse Stéphanie, une AESH de 29 ans. Depuis qu'elle l'a adopté gratuitement il y a trois ans grâce à l'association Handi'Chien, il l'aide tous les jours à vivre avec son handicap : l'épilepsie, dont elle souffre depuis 9 ans.

Oggy en plein travail. © Radio France - Alice Marot

Un détecteur de crise d'épilepsie

"Oggy, aboie !" Le chien s'exécute sagement. C'est sa commande, quand Stéphanie est en danger. Car si le grand labrador brun passe le plus clair de son temps couché aux pieds de sa maîtresse, il ne faut pas se fier aux apparences. "Là, il travaille... Même quand il dort, il reste sur le qui-vive". sourit Stéphanie, en caressant son complice.

Le principe est surprenant. Pendant deux ans, Oggy a été dressé pour détecter une odeur spécifique, inodore pour les humains. C'est celle émise par les personnes épileptiques avant, et pendant une crise de convulsion. "Il me donne des coups de museau, et moi je peux me mettre en sécurité. Cela peut être jusqu'à 9 heures avant la crise ! Là, j'anticipe et je prends mon traitement." Des médicaments qu'Oggy conserve consciencieusement dans la pochette qu'il porte sur le dos.

Quand le chien détecte la crise plus tard, il peut aussi alerter les passants sur l'état de Stéphanie. "Une fois, j'étais en train de marcher dans la rue quand il s'est arrêté, et m'a fixé en refusant d'avancer." La jeune femme fait demi-tour, mais trop tard : elle commence à se sentir mal. "C'est Oggy qui a aboyé pour chercher de l'aide", raconte-elle.

Notre héros médaillé, "pour services rendus". © Radio France - Alice Marot

Une aide physique et psychologique

Pour les courses, en vacances, au travail, Stéphanie et son chien ne se quittent pas d'une semelle. "C'est devenu très vite une relation fusionnelle. Dès la première crise, quand il s'est blotti contre moi. Quand il n'est pas avec moi pendant quelques minutes, je le cherche !"

Car avant d'avoir son labrador, Stéphanie a testé plusieurs traitement médicamenteux, tous difficiles à supporter et peu efficaces. Et elle a commencé à se replier sur elle-même : " Les crises peuvent arriver n'importe quand. Alors, j'avais tendance à m'isoler, je ne sortais plus de chez moi."

Depuis qu'Oggy est là, les crises liées au stress ont disparu et elle n'a plus le cafard : "Je passe beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cela nous fait du bien à tous les deux." Elle ne s'interdit plus de voyager, même à plusieurs centaines de kilomètres de Talence et n'imagine plus sa vie sans son chien. Mais dans 5 ans, Oggy devra laisser sa place de chien d'assistance, pour prendre une retraite bien méritée.