Olentzero, rois mages, Père Noël: un Noël cosmopolite à Hendaye

Sur la plage d'Hendaye, on peut croiser les rois mages espagnols, le Père Noël français, l'Olentzero basque, et même des athées qui ne croient à rien de tout ça, mais tous partagent l'esprit de Noël.

Hendaye, France

Noël en français, Eguberri en basque, la fête est en tous cas cosmopolite à Hendaye. Le 25 au matin, ils sont nombreux à venir essayer ou étrenner leurs cadeaux sur le bord de la plage, mais ils n'ont pas tous été apportés par le même personnage magique. Ca n'est pas le choc, mais les accommodements entre cultures.

Pas le choc des cultures

On y trouve un couple mixte aux dires de la maman: "moi je suis à hendayaise et je fête Olentzero et mon mari le Père Noël". Et le papa d'avouer dans un grand sourire: "on s'adapte bien à la culture mixte". On croise aussi une famille basco-allemande où le papa s'amuse: "ces petites filles reçoivent au moins trois fois des cadeaux, entre le Père Noël en Allemagne, Olentzero ici, et les Rois Mages en Espagne".

Mais là ça réveille un autre débat: quand faire les cadeaux? Le 24 au soir ou le 25 au matin? En fait on s'accommode au mieux, sans faire d'histoire en fonction des traditions de chacun. Et on trouve même sur le sable hendayais la tradition britannique avec ce petit garçon, Raphaël: "on prend une lettre, on la met en boule et on la fait brûler dans la cheminée". Pas de soucis de lecture pour le Père Noël, "puisqu'il est magique"!

Hendaye à la frontière, vu du ciel - Jacques Pons

Des Belges athées

Et le jour de Noël certains sont là juste pour le plaisir, ils fêtent une non tradition. Un couple de Belges revendique: "on est athées, nous, donc on ne fête rien, mais on se fait des cadeaux toute l'année".

Retrouvez ici le reportage d'Iban Etxezaharreta: