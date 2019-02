VIDÉO - Oloron-Sainte-Marie : la seule chorale de gendarmes de France cherche un nouveau chef de chœur

Oloron-Sainte-Marie, France

La chorale des gendarmes d'Oloron-Sainte-Marie, unique en France, se cherche un nouveau chef de chœur. Une petite dizaine de militaires en activité se relaient toute l'année pour les répétitions, au gré de leurs missions. Ils se produisent deux fois par an, à Oloron et Pau, pour la Sainte-Geneviève, leur sainte patronne.

Thierry George, le chef de chœur - Gendarmerie d'Oloron

Et cette année, leur prestation a été particulièrement remarquée et saluée par le public. Mais cette année sera sans doute la dernière pour Thierry George, le chef de chœur. Il part à la retraite et il ne trouve personne pour le remplacer : "Ça m'embête d'arrêter, ça fait quand même 15 ans qu'on a monté cette chorale. Au fil des mutations, les gendarmes s'en vont, il faut recruter, on a tous les ans des chanteurs différents, du coup il faut reprendre à chaque fois la base. Et souvent ils ne sont ni chanteur ni musicien, ils viennent pour me faire plaisir. Arrêter quelque chose qui marche, c'est dommage, c'est un peu mon entreprise en fin de carrière ! Mais je n'ai pas de solution, déjà il faudrait trouver un musicien qui veut bien jouer devant du public. On s'améliore, notre prestation à l'église cette année a été très remarquée, on voyait les gens pleurer ça nous faisait plaisir".