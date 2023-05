OM: Colette Cataldo, 82 ans, et toujours à fond en Virage !

Vivre un match aux côtés de "Colette", tout le Vélodrome l’appelle ainsi, c’est passer un moment singulier. On la surprend à hurler le patronyme des joueurs marseillais à la présentation des équipes par le speaker du Vélodrome: "Guennndouuuzzzzi"... On l'entend chanter "Allez l'OM... allez Ooh, allez l'OM, allez Ohh... l'OM va marquer.... Et nous allons gagner etc..."

A 82 ans, cette amoureuse du club olympien de la première heure s’assoit sur sa chaise haute, avec vue plongeante sur la pelouse. Une place réservée et protégée, d’où elle vit le match. " Oh, la barre... Oooh ooooh? Et non... Allez allez..."

Pas une minute sans qu’avec son maillot de l’OM sur le dos, et elle en possède une palanquée, donnés par des joueurs, Colette ne réagisse au déroulement de la rencontre. "Aïe Aïe Aïe. Oh putain, vas-y, vas-y... Quand ça ne rentre pas comme çà, ca me fait peur" nous lâche "mamie Colette", comme elle est affectueusement surnommée dans le Virage Depé, notamment.

Elle possède même un sifflet, dont elle se sert quand l’adversaire a le ballon dans les pieds. En parlant de sifflet,

l’octogénaire sait aussi s’adresser à l’arbitre: "Ohhhh il tire le maillot. Il ne siffle jamais ce mec ohhh..."

"Insulter? Non... oh oui, mais comme ce soir, je vous sentais à côté, je n'ai pas trop dit de grossièretés."

Malgré ses six décennies au stade, un match au Vélodrome reste un moment exceptionnel pour Colette Cataldo.

"J'attends cela tous les quinze jours. Chaque fois je me régale mais je ne suis pas satisfaite grince l'emblématique supportrice. Car on essaie de marquer mais ca ne rentre pas! Franchement, j'ai mal de partout mais quand vient le moment de venir au stade, je n'ai plus mal nulle part."

Colette Cataldo avec son drapeau "Payet", son chouchou! © Radio France - Bruno Blanzat

L’OM, c’est vraiment sa vie…

Plus que jamais, la semaine de Colette est rythmée par le match du week-end. "Ah ouais, c'est un phénomène. Elle est bien dans son élément ici se marre son mari, André, 85 ans. Dans la semaine, si elle est fatiguée, elle prend les cachets et tout. Elle se prépare pour être prête pour le match. Elle ne viendrait pas au stade, il lui manquerait quelque chose" pour celui qui l’a menée au stade Vélodrome pour la première fois il y a plus de 60 ans.

"Je vais vous expliquer comment elle fonctionne s'emballe Bickey, très proche de la famille Cataldo et donc de la passionnée. Colette, elle n'est pas bien toute la semaine. Elle est angoissée. Dès qu'elle vient au stade, elle a le feu. On va au Petit Plat (restaurant proche du Vélodrome) boire un coup et là, elle est en forme. Il ne faut pas le dire, je lui paie sa petite coupe de champagne. Sinon son panaché ben clair. Et la pizza!' La recette gagnante pour vivre un moment très important pour Colette Cataldo.

La "mamie" de tous qui enchaine des selfies les soirs de match © Radio France - Bruno Blanzat

"Elle s'est faite opérer des genoux il y a peut-être deux ans. Et elle est rapidement revenue au stade nous raconte Christophe, abonné chez les Dodgers, en Virage Depé, et qui confirme ce besoin de Colette d’être au cœur du Virage. En vérité, c'est sa vie. Le COVID, ça lui a fait du mal car elle ne pouvait plus venir au stade. Elle avait l'impression qu'il y avait une partie d'elle qui était morte m'avait-elle dit."

Un amour pour l’OM qui semble même se développer avec le temps selon son fils. "Au plus elle vieillit, au plus c'est sa passion de sa vie sourit Christian, à qui elle a transmis le virus. Elle me dit toujours, "moi j'ai ma famille, mon pays et l'OM!"

Bisou, selfi: Au stade Vélodrome, Colette, c’est la mascotte

Une vraie star! A qui l’on veut faire un bisou, comme Estelle, qui arrive dans la tribune et pour qui Colette "est notre mamie à tous (rire)". Jean-Michel débarque lui, en famille, de l’Aube, après 700 kms en voiture et il lui "faut sa photo avec "mamie Colette, c'est très important." Un selfie de plus, ce soir-là, pour Colette, qui prend la pose en deux secondes et avec le sourire.

"Déjà, pour les enfants, être dans les virages, c'est particulier. Alors, qu'elle ait toujours la motivation de venir, dans les défaites etc... détaille Karen, supportrice admirative et venue en famille avec compagnon et minot au Vélodrome. Car l'OM a traversé des périodes plus dures et elle est toujours là. Et à plus de 80 ans, c'est encore admirable."

Pour Christophe, Colette Cataldo est un monument. "Comme la Vieille Garde (groupe de supporters à l'origine de la création du Commando Ultra 84) argumente ce fidèle des Dodger's. Tout le monde la connait. En plus, c'est une femme. Je l'ai vue sur Facebook avec un fumigène en main. Ca m'a fait rire. Pour l'émancipation de la femme dans le foot, c'est une figure."

Colette Cataldo a sa place réservée, avec vue plongeante sur la pelouse du Vélodrome © Radio France - Bruno Blanzat

Les joueurs de l'OM et le président au téléphone!

Chouchou du Vélodrome, des supporters et... des joueurs... "Elle a eu des relations très proches avec des joueurs raconte son fils, Christian. Ils l'appelaient avant ou à la fin du match. Elle les engueulait des fois car ils avaient mal joué (sourire)*. (Wilson) Oruma notamment, ou (Bafétimbi) Gomis, plusieurs avec lesquels elle est encore en contact, bien qu'ils soient partis depuis des années, ils l'appellent toujours régulièrement. Et puis il y a les anciens encore dans le coin comme (Eric) Di Meco,(Marcel) Dib ou Jean-Christophe Marquet."*

Et puis Colette Cataldo échange régulièrement avec Pablo Longoria, privilège accordé à peu de supporters marseillais. "Je la respecte beaucoup" nous dit le président de l’OM. Comme tout le peuple olympien.