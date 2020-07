Dimitri Payet bientôt papa d'une petite fille

Après avoir fait plaisir à ses fans en prolongeant son contrat avec l'OM de deux ans, Dimitri Payet annonce une autre bonne nouvelle, plus privée celle-ci : le joueur sera bientôt papa d'une petite fille. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé la nouvelle en postant une photo avec sa famille, ses trois garçons et son épouse. Une photo très symbolique puisqu'en fond on aperçoit le stade Vélodrome aux lumières roses. Et dans son message, une nouvelle déclaration d'amour pour l'OM : "Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus".