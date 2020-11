OM: L'incroyable histoire d'amour entre André Villas-Boas et Porto

En cette matinée humide, Sandra avale son café avec son chéri, en bordure d’un parc de la ville. L’océan, bien turbulent, est à deux pas. Quand on lui parle d’André Villas-Boas, elle répond du tac au tac: "Porto! Tout le monde le connait ici, en faisant le lien avec le club nous explique cette portugaise qui n’est pas une férue de ballon, loin de là. Il est apprécié et on le voit pas seulement comme l’entraîneur mais comme un supporter du FC Porto."

Il était très timide. Rui Freitas, ancien équipier en équipe amateur

C'est l’enfant du pays qui revient avec l’OM, ce mardi soir, et en Ligue des Champions s’il vous plaît. Un retour attendu sur les bords du Douro où André Villas-Boas est très apprécié. On l’aime, par ici, car il est resté simple. En marchant sur les traces du technicien marseillais, on rencontre Rui Freitas qui a porté le même maillot qu'AVB dans le milieu amateur. « C’était un bon petit joueur, milieu de terrain défensif, et surtout très calme. Il était très timide nous raconte celui qui était son équipier quand Villas-Boas affiche entre 25 et 30 ans et, entraîne déjà les jeunes du FC Porto. On jouait souvent contre des quartiers difficiles. Et lui était toujours tranquille, sympa. Très discret. C’est son profil. Quand c’était un peu chaud, les arbitres nous disaient et toi et toi… Avec André, ils disaient Monsieur André (rire). »

Rui Freitas, qui a joué avec Villas-Boas, "très timide", en amateur, devant un endroit où l’entraîneur de l'OM vient se balader en famille de temps en temps © Radio France - Bruno Blanzat

Il faut dire qu’André Villas-Boas issu de l’aristocratie. Son arrière-grand père est un Vicomte et il grandit sans manquer de rien. Étonnant, du coup, pour certains, de le voir faire carrière dans le foot, lui qui se dirige vers des études de communication pour devenir, comme son grand-père, journaliste de Sport.

Reportage sur les traces d'André Villas-Boas, à Porto Copier

Si Porto aime tant Villas-Boas, c'est aussi parce qu'il n’oublie pas d’où il vient. Jamais. « Il vient ici avec ses enfants nous indique Rui Freitas, en nous montrant un petit parc avec des animaux. Les Villas-Boas habitent à deux blocs de maison. Et parfois, quand l’OM joue le vendredi, il est là le samedi avec ses enfants. »

C'est un ambassadeur de Porto. Pédro, serveur dans un restaurant

André Villas-Bosa aime sa balader dans la vieille ville de Porto, en contre-bas du pont Dom-Luis, haut de 385 mètres © Radio France - Bruno Blanzat

Quand il n’est pas aperçu déambulant sur les pavés de la vieille ville de Porto. Pédro nous tend son téléphone portable avec un énorme sourire. « C’était en 2016. Et je suis en photo avec Villas-Boas, devant notre restaurant où il a ses habitudes s'enflamme le sympathique serveur d’un resto du magnifique quartier Ribeira qui propose un sublime poulpe grillé.Il se balade souvent par ici en famille. Il est très simple, humble et sympa. Pour moi, il est le meilleur entraîneur que Porto a eu. En 2011, on a eu 4 titres avec lui. Tout ce qu’il était possible de gagner. Le championnat, la coupe, la Supercoupe, et la Coupe de l’UEFA." Pedro est se transforme en moulin à parole quand il évoque AVB. "Il est passé par l’Angleterre, la Chine, la Russie, la France. Il a une bonne image. Tant dans le sport qu’en dehors. Villas Boas est comme un ambassadeur de Porto. »

L'immeuble où André Villas-Boas a grandi et côtoyé Bobby Robson, ancien entraîneur du FC Porto © Radio France - Bruno Blanzat

Un ambassadeur dont la deuxième ville du Portugal et ses quelques 210 000 habitants sont fiers selon Domingos Paciência, ancien attaquant du FC Porto: « André réunit les choses que l’on connaît à Porto. Ce n’est pas la plus grande ville du Portugal. Mais les gens ont des valeurs. Et André les porte, il est très attaché à la ville et au club décrit l'idole de Villas-Boas quand il était Ultra du club. Les supporters de Porto reconnaissent ces gens-là et il en fait partie. »

André Villas-Boas possède "un attachement viscéral pour Porto"

Et cet amour est réciproque. "Mon attachement à cette ville est le même que celui que tu as avec ta ville de naissance nous répond André Villas-Boas quand on lui demande de décrire sa relation avec Porto. C'est attachant. C'est comme vous les marseillais quand vous retournez à Marseille. Marseille a ce charisme que Porto possède aussi. Et c'est cet attachement que tu as. C'est viscéral."

Pour Domingos Paciência, ancien attaquant du FC Porto et idole d'AVB, Villas-Boas est apprécié car il montre les valeurs de Porto © Radio France - Bruno Blanzat

A tel point que l’histoire du quadragénaire avec sa ville de naissance est loin d’être terminée. Il compte bien devenir président du FC Porto (Dès 2024?). Et pourquoi pas grimper encore plus haut ?

Il pourrait même devenir le maire de Porto. Manuel Queiros, journaliste de sport basé à Porto

"Il a une relation très forte avec les gens de Porto. Il a aussi une vision élargie du monde. Il n'est pas "Porto-centrique" analyse Manuel Queiros, journaliste de sport installé à Porto et qui intervient notamment sur la radio publique portugaise. Il est parti, est allé voir autre chose. Et les gens apprécient cela. On a toujours été une ville de commerce. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens émigrent du Portugal pour aller chercher une vie meilleure. Et c'est aussi son histoire, celle des gens de Porto, cette envie d'aller voir ailleurs, ce côté d'aventurier. Comme quand il fait le rallye Dakar. Il a une si belle histoire liée à la ville, et même si je ne l'ai jamais entendu parler de politique, il pourrait peut-être devenir maire de la ville à la tête d'un rassemblement fait pour lui."

Mais avant de revenir pour de bon auprès des siens, André Villas-Boas veut marquer son retour, ce mardi soir.

"Cela va être dur pour lui" sourit Sandra, pour évoquer l’émotion du technicien. Mais si son OM bat son Porto, les Portuenses (habitants de Porto), et les Portista (supporters du FC Porto), ne lui en voudront pas. Au contraire, ils seront fiers de voir que l’un des leurs est capable de réussir loin du Douro. Sans oublier les siens...