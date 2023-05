On a retrouvé Azur, le rapace qui s'était échappé !

Maxime, le fauconnier, a retrouvé sa jeune femelle d'un an

C'est la belle histoire du jour ! Maxime, le fauconnier, a retrouvé Azur ! Il avait perdu sa femelle rapace d'un an depuis le vendredi 28 avril. France Bleu Gard Lozère avait relayé l'appel à l'aide de Maxime , et ses conseils au cas où quelqu'un trouverait Azur. Et cela a payé !

C'est un voisin de Maxime qui a retrouvé Azur, perché dans les arbres de son jardin. Elle était à 150 m à vol d'oiseau de l'endroit où elle était partie. Azur se porte bien, elle est en bonne santé, et elle est vite revenue vers Maxime, très heureux d'avoir retrouvé son oiseau.

