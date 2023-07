On a testé pour vous l'atelier création de glace et sorbet à Villeneuve d'Ascq

Cet été, sur France Bleu Nord, on teste pour vous des activités vacances. A Villeneuve d'Ascq, vous pouvez créer des glaces et des sorbets avec l'artisan glacier de Gelato&Coffee au sein de l'atelier Corrado. Lors de cet atelier, Laurent Dedion vous expliquera d'abord tout le déroulé de la fabrication.

Dans le laboratoire, vous aurez la possibilité de réaliser un sorbet et une glace. Nous avons pu créer un sorbet orange sanguine. On part de la matière brute et pour les fruits, l'atelier Corrado se fournit soit dans la région soit en Italie, comme nous l'explique Laurent Dedion : "Quand on est sur des fruits de saison, on s'approvisionne dans la région par exemple les pêches, les fraises de Phalempin et sinon tout ce qui est agrumes on fait venir des jus de fruits de Sicile, une entreprise biologique qui fabrique des jus de fruits pur à 100%. Le citron de Sicile est plus parfumé et moins acide." Pour les sorbets et les glaces chocolat, on utilise le chocolat fabriquer dans le même laboratoire par l'entreprise Hill Bar qui fabrique du chocolat bean to bar.

Des sorbets et des glaces avec des fruits de la région ou d'Italie

L'objectif est de fabriquer des glaces digne de l'Italie : "On est sur la même qualité de glace ou des sorbets que vous pouvez trouver à Palerme ou au cœur de la Sicile." Le maitre glacier Laurent Dedion a été formé en Italie, à la Carpigiani Gelato University, il a travaillé pendant des années en Italie et aujourd'hui il fabrique les glaces et sorbets pour Gelato&Coffee.

Pour réaliser le sorbet, il nous faut donc de l'orange sanguine, de l'eau, du sucre et un épaississant. On mixe le tout. Ensuite la préparation est versée dans une turbine : "Son premier rôle c'est de mélanger et en même temps elle refroidit aussi la préparation. Quand le sorbet sort de la turbine, il sort à -7 -8 degrés, donc on va la passer au surgélateur à environ -40 degrés."

Il faut verser la préparation dans la turbine - Caroline Lefebvre (Document remis)

Place ensuite à la dégustation. Un vrai délice! Après l'atelier vous pourrez repartir avec votre sorbet et votre glace. Sur une journée d'été, le glacier réalise peut faire entre 150 et 200kg de glace par jour. Si vous n'avez pas l'occasion de participer prochainement à l'atelier, vous pouvez retrouver ces sorbets et glaces dans la boutique Gelato&Coffee à Lille.