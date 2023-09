"On ne s'attendait pas à ça" : des habitants tombent sur un wallaby à Echenoz-la-Méline, près de Vesoul

Ils n'en reviennent pas. Plusieurs habitants d'Echenoz-la-Méline, près de Vesoul, en Haute-Saône, sont tombés sur un wallaby ce vendredi 29 septembre. L'animal a été aperçu rue Victor Hugo et impasse des cités. "On sortait sur notre balcon dans la matinée, raconte Serge. L'animal est passé devant nous. Il regardait à droite. Il regardait à gauche."

En quelques minutes, plusieurs Mélinois du quartier étaient à leur fenêtre, intrigués par l'événement : "Les voisins étaient comme nous. Il a disparu quelques minutes plus tard, puis chacun est rentré chez lui, continue le retraité, qui a appelé la mairie dans la foulée. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. On s'est posés des questions. Quel est cet animal et surtout d'où vient-il ?"

Des habitants d'Echenoz-la-Méline n'en reviennent pas. - DR

Des recherches sont en cours

Le commissariat de Vesoul a ouvert une enquête. L'animal n'a pas encore été retrouvé. Les policiers ont passé des coups de fil à plusieurs particuliers dans la région, qui possèdent des wallabys, en vain. Le mystère reste entier.

S'agit-il du wallaby qui a disparu en 2021 du site de loisirs Evad’Parc à Montenois, dans le Doubs ? "C'est loin quand même", répond le commissariat de Vesoul, ce vendredi 29 septembre dans la soirée.