On pourra tester son adresse en mai à Craon lors d'un tournoi national de mölkky

L'Open de France de Mölkky aura lieu les 27 et 28 mai à Craon

L’Amicale Mölkky Club de Craon organisera l'Open De France de mölkky les 27 et 28 mai prochains. Il s'agit de la compétition la plus importante de l'année, ouverte à toutes et tous, débutants ou confirmés. Près de 300 équipes, venues de toute la France, sont attendues ces jours-là dans le Sud-Mayenne.

L’Open de France se déroulera au stade du Pin à Craon, sur le terrain stabilisé qui offre une surface parfaite pour lancer le bâton.

Le mölkky est un jeu d'adresse inventé par l'entreprise finlandaise Lahden Paikka en 1996, inspiré d'un jeu traditionnel finlandais de lancer et il se pratique en plein air. L'objectif du mölkky est de marquer exactement cinquante points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12, en lançant une fois par tour un bâton de bois.